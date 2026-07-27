Alergia à torcida na Série C? Santa Cruz lidera públicos, mas vive pesadelo em casa
Com 15ª pior campanha em casa, Santa Cruz liga sinal de alerta na briga pelo G8 da Série C
Publicado: 27/07/2026 às 10:54
Tiago Marques, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A torcida do Santa Cruz segue dando um show nas arquibancadas e fazendo a sua parte na Série C. No entanto, o fraco rendimento da equipe jogando em seus próprios domínios tem feito a diferença, de forma negativa, na briga por uma vaga na próxima fase. Os pontos perdidos dentro de casa viraram o grande obstáculo para a Cobra Coral se consolidar com folga no G8, grupo de classificação.
Entre os oito primeiros colocados da Série C, apenas a Inter de Limeira tem um rendimento inferior em seus domínios, ocupando a 16ª colocação, com nove pontos conquistados. O líder Brusque, por exemplo, também lidera o ranking de mandantes, com 21 pontos, enquanto Botafogo-PB (15), Paysandu (14), Guarani (14) e Ferroviária (14) apresentam campanhas mais consistentes diante de seus torcedores. O Maringá, por sua vez, aparece logo à frente do Santa Cruz, com 11 pontos e a 15ª campanha em casa.
O contraste com a campanha como visitante
A dificuldade em fazer valer o mando de campo chama ainda mais atenção quando comparada ao rendimento do time longe de Pernambuco. Fora de casa, a postura da equipe coral tem sido mais eficiente: o Santa Cruz ostenta a 2ª melhor campanha de um visitante no campeonato, somando 14 pontos em oito jogos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas).
"A gente ainda está em construção, no processo de equilibrar a equipe e achar os 11 ideais. A nossa produção ofensiva ficou muito abaixo e não conseguimos ao menos empatar o jogo", lamentou o técnico Cristian de Souza, ao avaliar a falta de repertório do time jogando em casa.
Apesar da campanha irregular como mandante, o Santa Cruz segue dando exemplo nas arquibancadas. Com 106.609 torcedores presentes em sete partidas disputadas em casa, o Tricolor lidera com ampla vantagem o ranking de público da Série C. A média de 15.230 espectadores por jogo e o maior público isolado da competição reforçam a força da torcida coral, que mantém o clube como a principal referência de presença nas arquibancadas da Terceira Divisão.
Com a reta final da primeira fase se aproximando, a comissão técnica corre contra o tempo para alinhar o ataque e transformar o apoio maciço das arquibancadas em uma fortaleza real dentro de campo.