Alergia à torcida na Série C? Santa Cruz lidera públicos, mas vive pesadelo em casa

Tiago Marques, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz segue dando um show nas arquibancadas e fazendo a sua parte na Série C. No entanto, o fraco rendimento da equipe jogando em seus próprios domínios tem feito a diferença, de forma negativa, na briga por uma vaga na próxima fase. Os pontos perdidos dentro de casa viraram o grande obstáculo para a Cobra Coral se consolidar com folga no G8, grupo de classificação.

Atuando em seus domínios na Arena de Pernambuco, o retrospecto do Tricolor é discreto: em sete partidas disputadas diante do seu torcedor, a equipe somou apenas 10 pontos (três vitórias, um empate e três derrotas), resultando em um aproveitamento de 47,6%.

Entre os oito primeiros colocados da Série C, apenas a Inter de Limeira tem um rendimento inferior em seus domínios, ocupando a 16ª colocação, com nove pontos conquistados. O líder Brusque, por exemplo, também lidera o ranking de mandantes, com 21 pontos, enquanto Botafogo-PB (15), Paysandu (14), Guarani (14) e Ferroviária (14) apresentam campanhas mais consistentes diante de seus torcedores. O Maringá, por sua vez, aparece logo à frente do Santa Cruz, com 11 pontos e a 15ª campanha em casa.

O contraste com a campanha como visitante

A dificuldade em fazer valer o mando de campo chama ainda mais atenção quando comparada ao rendimento do time longe de Pernambuco. Fora de casa, a postura da equipe coral tem sido mais eficiente: o Santa Cruz ostenta a 2ª melhor campanha de um visitante no campeonato, somando 14 pontos em oito jogos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas).

"A gente ainda está em construção, no processo de equilibrar a equipe e achar os 11 ideais. A nossa produção ofensiva ficou muito abaixo e não conseguimos ao menos empatar o jogo", lamentou o técnico Cristian de Souza, ao avaliar a falta de repertório do time jogando em casa.

Apesar da campanha irregular como mandante, o Santa Cruz segue dando exemplo nas arquibancadas. Com 106.609 torcedores presentes em sete partidas disputadas em casa, o Tricolor lidera com ampla vantagem o ranking de público da Série C. A média de 15.230 espectadores por jogo e o maior público isolado da competição reforçam a força da torcida coral, que mantém o clube como a principal referência de presença nas arquibancadas da Terceira Divisão.

Com a reta final da primeira fase se aproximando, a comissão técnica corre contra o tempo para alinhar o ataque e transformar o apoio maciço das arquibancadas em uma fortaleza real dentro de campo.

