Santa Cruz muda tática e volta a buscar reforços mesmo com salários atrasados
Executivo Alex Brasil confirma retorno do Tricolor às movimentações e mira mercado da Série D
Publicado: 28/07/2026 às 09:19
Executivo do Santa Cruz, Alex Brasil, e o presidente, Bruno Rodrigues (Paulo Paiva/FPF)
Após ter cravado que o Santa Cruz só voltaria a contratar quando a folha salarial estivesse rigorosamente em dia, a diretoria coral recalculou a rota. A necessidade em campo e a movimentação dos concorrentes diretos pelo acesso na Série C falaram mais alto. O anúncio da mudança de postura veio do executivo de futebol Alex Brasil, logo após a derrota para o Figueirense, no último sábado (25).
O cenário financeiro do Arruda ainda é complicado e os atrasos salariais persistem. No entanto, a redução do elenco e o fortalecimento das equipes que disputam as mesmas posições na tabela.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Elenco enxuto e brecha na Série D
A margem de manobra do técnico Cristian de Souza ficou visivelmente reduzida nas últimas semanas. Entre lesões, suspensões e saídas pontuais, com destaque para as recentes despedidas dos atacantes Marquinhos e Quirino, o Tricolor passou a conviver com um elenco enxuto, chegando a treinar no dia a dia com uma quantidade limitada de jogadores.
“Essa semana nós tínhamos 20 atletas para trabalhar no campo. A gente tem percebido isso. Mas chegou o momento agora que a gente vai fazer. Com o encerramento de alguns clubes na Série D, tem coisas que a gente tem trabalhado, tem umas cartinhas na mão”, revelou o dirigente.
O encerramento da fase de grupos e eliminações na Série D do Campeonato Brasileiro surgem como a principal janela de oportunidades para o Santa Cruz. A ideia da gestão é garimpar atletas em ritmo de jogo e dentro da realidade orçamentária do clube. O setor ofensivo, diretamente desfalcado pelas saídas recentes, deve ser a prioridade absoluta nas próximas investidas corais.