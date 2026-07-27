Prova de amor: Santa Cruz tem maior público entre as Séries B, C e D em 2026

Torcida do Santa Cruz (Paulo Paiva/FPF)

Torcida apaixonada. O Santa Cruz voltou a demonstrar a força da sua torcida e registrou, no último sábado (25), o maior público da temporada na derrota para o Figueirense, por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 27.393 torcedores compareceram ao estádio, estabelecendo um novo recorde de público do clube em 2026.

A marca também coloca o Tricolor do Arruda acima de todos os públicos registrados até agora nas Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. O maior público da atual Série B pertence ao clássico entre Ceará e Fortaleza, disputado pela nona rodada no Castelão, que recebeu 20.362 torcedores. Assim, mesmo disputando a terceira divisão, o Santa Cruz levou quase sete mil pessoas a mais ao estádio.

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Além do maior público isolado da Série C, a Cobra Coral também segue com folga na liderança da média de público da competição. O Santa Cruz registra 15.230 torcedores por partida como mandante. Em sete jogos disputados em casa, o Tricolor levou 106.609 torcedores aos estádios, consolidando-se como a equipe de maior apelo popular da Terceira Divisão.

O desempenho nas arquibancadas consolida o Tricolor como um dos principais responsáveis pelos maiores públicos do futebol brasileiro em 2026, evidenciando a força da torcida mesmo em uma divisão inferior.

Públicos do Santa Cruz como mandante na Série C

- Santa Cruz 1 x 0 Itabaiana – 10.267 torcedores

- Santa Cruz 2 x 0 Volta Redonda – 12.222 torcedores

- Santa Cruz 0 x 1 Amazonas – 13.501 torcedores

- Santa Cruz 1 x 1 Ferroviária – 19.981 torcedores

- Santa Cruz 0 x 1 Ypiranga-RS – 12.310 torcedores

- Santa Cruz 1 x 0 Ituano – 10.935 torcedores

- Santa Cruz 0 x 1 Figueirense – 27.393 torcedores

