Casa cheia! Santa Cruz vende mais de 20 mil ingressos para jogo contra o Figueirense
Torcida do Santa Cruz supera 20 mil ingressos e prevê maior público do ano na Arena
Publicado: 23/07/2026 às 13:41
Torcida do Santa Cruz ( Paulo Paiva / FPF)
A torcida do Santa Cruz volta a dar demonstrações do seu peso na reta final da primeira fase da Série C. Segundo a última parcial divulgada pelo clube, mais de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o confronto diante do Figueirense, agendado para este sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, válido pela 15ª rodada da competição.
A expectativa do clube é estabelecer um novo recorde de público no ano. Em 2025, o maior público registrado do Santa Cruz havia sido no confronto diante da Ferroviária, com 19.981 torcedores presentes na Arena de Pernambuco — marca que deve ser superada.
Alívio nas finanças
Além de empurrar o time dentro de campo, a presença em massa dos torcedores terá peso estratégico nos bastidores do Arruda. Em meio aos atrasos no pagamento de salários do elenco e dos funcionários do clube, a renda líquida obtida na bilheteria da partida é tratada internamente como pilar essencial para abater débitos pendentes e manter a estabilidade no ambiente de trabalho.
A diretoria aposta em um sprint final de vendas nas horas que antecedem a partida, impulsionado pela grande mobilização nas redes sociais e pontos físicos. A expectativa é de casa cheia na Arena, reforçando o estádio como trunfo da equipe na briga direta pelo topo da tabela e pelo acesso.
Quem não for é… ???????? pic.twitter.com/x77XqAzEWW— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 23, 2026