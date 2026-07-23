Casa cheia! Santa Cruz vende mais de 20 mil ingressos para jogo contra o Figueirense

Torcida do Santa Cruz ( Paulo Paiva / FPF)

A torcida do Santa Cruz volta a dar demonstrações do seu peso na reta final da primeira fase da Série C. Segundo a última parcial divulgada pelo clube, mais de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o confronto diante do Figueirense, agendado para este sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, válido pela 15ª rodada da competição.

O bom ritmo nas bilheterias acompanha a consolidação do momento coral no torneio. Embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas, o Tricolor ocupa a 3ª colocação na tabela, com 24 pontos — apenas um atrás da líder Inter de Limeira. Uma vitória na Arena, aliada a uma combinação favorável de resultados na rodada, pode colocar a equipe de vez na liderança do campeonato.

A expectativa do clube é estabelecer um novo recorde de público no ano. Em 2025, o maior público registrado do Santa Cruz havia sido no confronto diante da Ferroviária, com 19.981 torcedores presentes na Arena de Pernambuco — marca que deve ser superada.

Alívio nas finanças

Além de empurrar o time dentro de campo, a presença em massa dos torcedores terá peso estratégico nos bastidores do Arruda. Em meio aos atrasos no pagamento de salários do elenco e dos funcionários do clube, a renda líquida obtida na bilheteria da partida é tratada internamente como pilar essencial para abater débitos pendentes e manter a estabilidade no ambiente de trabalho.

A diretoria aposta em um sprint final de vendas nas horas que antecedem a partida, impulsionado pela grande mobilização nas redes sociais e pontos físicos. A expectativa é de casa cheia na Arena, reforçando o estádio como trunfo da equipe na briga direta pelo topo da tabela e pelo acesso.