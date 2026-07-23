Gabriel Souza assume protagonismo e se firma na meta do Santa Cruz na Série C

Gabriel Souza, goleiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Em seu melhor momento da Série C, o Santa Cruz encontrou estabilidade em um dos setores mais importantes da equipe. O jovem goleiro Gabriel Souza, de apenas 24 anos, assumiu a titularidade e vem correspondendo às expectativas, tornando-se uma das peças fundamentais na recuperação tricolor.

Depois de ganhar espaço na equipe comandada por Cristian de Souza, o jovem arqueiro passou a transmitir mais segurança ao sistema defensivo. As boas atuações contribuíram para que o Santa Cruz consolidasse uma sequência positiva justamente na reta decisiva da primeira fase, quando a disputa por uma vaga no quadrangular do acesso se intensifica.

Nos últimos cinco compromissos do Tricolor, Gabriel foi titular em quatro oportunidades, exatamente no período em que a equipe embalou uma série de vitórias consecutivas. Com ele entre os 11 iniciais, o Santa Cruz venceu todos os jogos e sofreu dois gols, números que evidenciam a solidez defensiva construída nas últimas rodadas.

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Além das defesas importantes, Gabriel tem se destacado pela tranquilidade em momentos de pressão. Seguro nas saídas pelo alto e com boas intervenções em finalizações de média e curta distância, o goleiro vem passando confiança aos companheiros e diminuindo os espaços para os adversários. O desempenho também reforça a evolução coletiva do setor defensivo, que voltou a ser um dos pontos fortes da equipe na Série C.

Apesar do bom momento, a comissão técnica entende que ainda há margem para crescimento. O principal aspecto trabalhado no dia a dia é a saída de bola. O jogo com os pés, sobretudo em passes curtos e cobranças de tiro de meta, ainda apresenta algumas oscilações e segue como o principal ponto de aperfeiçoamento do atleta para a sequência da temporada.

Mudança na meta

A alteração na posição ocorreu após uma queda de rendimento do experiente Thiago Coelho, de 31 anos. Titular durante boa parte da Série C, o goleiro passou a ser alvo de críticas depois da expulsão na partida diante da Ferroviária-SP e de falhas no confronto contra o Ypiranga-RS. A sequência de atuações abaixo do esperado abriu espaço para Gabriel Souza assumir a camisa 1.

Os números ajudam a explicar a mudança. Nos quatro jogos mais recentes em que Thiago Coelho iniciou como titular, o Santa Cruz conquistou apenas uma vitória, além de dois empates e uma derrota, registrando aproveitamento de 41,6%.

Já Gabriel aproveitou a oportunidade da melhor maneira possível. Em seus quatro jogos como titular, o jovem goleiro soma quatro vitórias consecutivas e apenas um gol sofrido, consolidando-se como uma das principais novidades da equipe neste momento da competição.

Desempenho dos goleiros como titulares (recorte últimos quatro jogos):

Gabriel Souza (24 anos): 4 jogos, 4 vitórias e 2 gols sofridos.

Thiago Coelho (31 anos): 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 3 gols sofridos .



Confiança para a reta final

Vivendo uma sequência de resultados positivos, o Santa Cruz chega embalado para a reta final da primeira fase da Série C. Com 24 pontos e ocupando a terceira colocação do Grupo A3, apenas um ponto atrás da líder Inter de Limeira, o Tricolor depende apenas de si para seguir firme na briga pela classificação ao quadrangular do acesso.

O próximo compromisso será neste sábado (25), às 17h, diante do Figueirense, na Arena de Pernambuco. A expectativa é de grande presença da torcida coral. Mais de 20 mil ingressos já foram comercializados antecipadamente, e o confronto tem tudo para registrar o maior público do Santa Cruz na temporada, reforçando o ambiente de confiança criado pela boa fase da equipe coral.

