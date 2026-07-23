Cristian de Souza explica uso dos três zagueiros e analisa evolução do Santa Cruz

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Embalado por três vitórias consecutivas na Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Cristian de Souza abriu o jogo sobre a estrutura tática que vem sustentando a boa fase do Santa Cruz. Em entrevista ao podcast Homem em Campo, o treinador revelou bastidores do seu modelo de jogo e admitiu ter recorrido a uma "estratégia" para implementar a formação com três zagueiros sem gerar resistência.

Segundo o comandante coral, a adaptação passou pela utilização de atletas com perfil polivalente, atuando como zagueiros pelo lado do campo.

"Eu não consigo ver futebol se não defender bem e não tiver bola parada boa. Um dos gatilhos que uso quando chego aqui são os três zagueiros. Mas eu dei uma disfarçada, porque sei que a cultura do nordestino não é dos três zagueiros. Como a gente maquia isso? Com um zagueiro lateral. Fiz com o Eurico e faço com o Matheus agora. Mas estou maquiando, porque sei que a cultura não é essa", admitiu o técnico.

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Tendência global e protagonismo defensivo

Para defender sua escolha, Cristian de Souza citou a evolução do futebol internacional e a mudança no perfil dos organizadores de jogo. De acordo com o treinador, a construção em linha de três, seja fixando um lateral ou baixando um volante, tornou-se padrão nas principais equipes do mundo e na última Copa do Mundo.

"Hoje, com três zagueiros, você ganha um homem na frente. O grande construtor hoje no futebol brasileiro e mundial é o zagueiro, não é o meia. Quem mais fica com a bola, e isso não sou eu quem digo, são os dados, são os zagueiros. São eles que saem e têm liberdade para construir", explicou.

Em meio a sua melhor fase no torneio, a equipe tricolor engatou três vitórias consecutivas e assumiu a 3ª colocação do Grupo A3, com 24 pontos, apenas um a menos que a líder Inter de Limeira. O próximo desafio do Santa Cruz será neste sábado (25), às 17h, diante do Figueirense, na Arena de Pernambuco.

