Everaldo revela passado difícil e celebra fase no Santa Cruz: 'Jogar é um privilégio'
Everaldo participa de 4 dos últimos 6 gols e embala o Santa Cruz na briga pelo topo
Publicado: 22/07/2026 às 13:05
Everaldo, atacante do Santa Cruz (Paulo Paiva / FPF)
O futebol costuma cobrar rápido de quem chega com status de estrela. No Santa Cruz, a trajetória recente do atacante Everaldo seguiu esse roteiro: expectativas altas, início turbulento e críticas da torcida, com direito a pênalti perdido no confronto contra o Ypiranga-RS. O cenário, contudo, mudou drasticamente. Atualmente, o camisa 37 é uma das principais engrenagens da reação tricolor na Série C.
A virada de chave tricolor veio acompanhada de gols, assistências e uma forte dose de maturidade. Questionado sobre a cobrança por resultados e até mesmo a pressão no futebol, o atacante Everaldo deu uma aula de perspectiva ao relembrar a infância difícil e a apreensão de morar em uma área de risco.
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Liberdade tática e apoio do grupo
A mudança no rendimento de Everaldo coincide com os ajustes feitos pelo técnico Cristian, que aproximou o atleta do gol adversário e o livrou do desgaste defensivo de recompor até a linha de fundo.
Com a nova função, o atacante participou diretamente de quatro dos últimos seis gols marcados pelo Santa Cruz, tornando-se peça-chave para o elenco dentro e fora de campo.
"A confiança que o Cristian nos dá é importante para o atleta extrair o melhor dele. A gente vem com um jogo leve, confiante. Estou me sentindo muito bem por dentro, conseguindo jogar mais perto do gol, sem precisar ficar correndo atrás de lateral", destacou o jogador.
"O grupo me abraçou de uma maneira... tem atletas que converso que me tratam como uma inspiração. Isso para mim é muito importante”, acrescentou.
De olho na liderança
Embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas, o Santa Cruz ocupa a 3ª colocação com 24 pontos, apenas um atrás do líder Inter de Limeira. O Santa Cruz volta a campo neste sábado (25), às 17h, quando enfrenta o Figueirense, na Arena de Pernambuco.