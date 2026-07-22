Everaldo revela passado difícil e celebra fase no Santa Cruz: 'Jogar é um privilégio'

Everaldo, atacante do Santa Cruz (Paulo Paiva / FPF)

O futebol costuma cobrar rápido de quem chega com status de estrela. No Santa Cruz, a trajetória recente do atacante Everaldo seguiu esse roteiro: expectativas altas, início turbulento e críticas da torcida, com direito a pênalti perdido no confronto contra o Ypiranga-RS. O cenário, contudo, mudou drasticamente. Atualmente, o camisa 37 é uma das principais engrenagens da reação tricolor na Série C.

A virada de chave tricolor veio acompanhada de gols, assistências e uma forte dose de maturidade. Questionado sobre a cobrança por resultados e até mesmo a pressão no futebol, o atacante Everaldo deu uma aula de perspectiva ao relembrar a infância difícil e a apreensão de morar em uma área de risco.

"Pressão para mim não existe. Pressão eu já passei no início da minha vida. Eu morei numa casa que tinha barreira. E de madrugada, eu acordava, meus pais estavam na porta do quarto, com medo da barreira cair para tirar a gente. Eles não tinham condições de tirar a gente daquele lugar. Então, para mim, isso é pressão. Jogar futebol é um privilégio, isso eu sempre sonhei", declarou o atacante.

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Liberdade tática e apoio do grupo

A mudança no rendimento de Everaldo coincide com os ajustes feitos pelo técnico Cristian, que aproximou o atleta do gol adversário e o livrou do desgaste defensivo de recompor até a linha de fundo.

Com a nova função, o atacante participou diretamente de quatro dos últimos seis gols marcados pelo Santa Cruz, tornando-se peça-chave para o elenco dentro e fora de campo.

"A confiança que o Cristian nos dá é importante para o atleta extrair o melhor dele. A gente vem com um jogo leve, confiante. Estou me sentindo muito bem por dentro, conseguindo jogar mais perto do gol, sem precisar ficar correndo atrás de lateral", destacou o jogador.

"O grupo me abraçou de uma maneira... tem atletas que converso que me tratam como uma inspiração. Isso para mim é muito importante”, acrescentou.

De olho na liderança

Embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas, o Santa Cruz ocupa a 3ª colocação com 24 pontos, apenas um atrás do líder Inter de Limeira. O Santa Cruz volta a campo neste sábado (25), às 17h, quando enfrenta o Figueirense, na Arena de Pernambuco.

