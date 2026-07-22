Técnico do Santa Cruz revela que Pedro Favela joga com três fraturas: 'Está todo quebrado'
Cristian de Souza revela que Pedro Favela atua com três fraturas no Santa Cruz
Publicado: 22/07/2026 às 10:20
Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)
Em meio à boa fase do Santa Cruz na Série C, o técnico Cristian de Souza revelou um bastidor de pura superação no Arruda. O comandante tricolor revelou que o volante Pedro Favela vem disputando as partidas da equipe mesmo convivendo com três fraturas: uma em cada mão e outra em um dos dedos do pé.
"Pedro Favela tinha sido meu jogador no CSA. Comigo lá, era meu titular incontestável. Taticamente comprometido. E vai em cada bola, vai 'a morrer', como dizem os argentinos e uruguaios. Ele estar todo quebrado. Está com duas fraturas, uma em cada mão, e em um dos dedos do pé também. O torcedor tem que saber disso. O Favela está jogando com fratura", afirmou o técnico, em entrevista ao podcast Homem em Campo.
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O comandante coral contou ainda que o volante tomou a iniciativa de adquirir uma tala especial para proteger as mãos e seguir treinando normalmente, mesmo diante da orientação médica para se afastar temporariamente.
"Ele está jogando com as duas mãos enfaixadas, porque está com duas fraturas. E ele não quer parar. O departamento médico, depois do jogo contra o Barra-SC, chegou para mim e disse que o Favela precisava parar uns 20 dias para curar essa fratura. Mas ele respondeu: 'Nem pensar'. Comprou uma tala especial e se apresentou no treino dizendo que não ia parar de maneira alguma. Como é que um treinador não coloca um cara desse para jogar?", declarou.
+3 no bolso! ???????? pic.twitter.com/kE7GQczYBh— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 12, 2026
Vivendo boa fase na Série C, o Santa Cruz chega embalado por três vitórias consecutivas. A equipe tricolor ocupa a terceira colocação do Grupo A3, com 24 pontos, apenas um a menos que a líder Inter de Limeira.
O próximo compromisso do Tricolor será neste sábado (25), às 17h, diante do Figueirense, na Arena de Pernambuco, em confronto importante na luta pela liderança da chave.