Técnico do Santa Cruz revela que Pedro Favela joga com três fraturas: 'Está todo quebrado'

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Em meio à boa fase do Santa Cruz na Série C, o técnico Cristian de Souza revelou um bastidor de pura superação no Arruda. O comandante tricolor revelou que o volante Pedro Favela vem disputando as partidas da equipe mesmo convivendo com três fraturas: uma em cada mão e outra em um dos dedos do pé.

Segundo o treinador, Favela recebeu recomendação do departamento médico para interromper as atividades por cerca de 20 dias após a partida contra o Barra-SC, a fim de evitar o agravamento das lesões. No entanto, o jogador optou por permanecer à disposição da equipe.

"Pedro Favela tinha sido meu jogador no CSA. Comigo lá, era meu titular incontestável. Taticamente comprometido. E vai em cada bola, vai 'a morrer', como dizem os argentinos e uruguaios. Ele estar todo quebrado. Está com duas fraturas, uma em cada mão, e em um dos dedos do pé também. O torcedor tem que saber disso. O Favela está jogando com fratura", afirmou o técnico, em entrevista ao podcast Homem em Campo.

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O comandante coral contou ainda que o volante tomou a iniciativa de adquirir uma tala especial para proteger as mãos e seguir treinando normalmente, mesmo diante da orientação médica para se afastar temporariamente.

"Ele está jogando com as duas mãos enfaixadas, porque está com duas fraturas. E ele não quer parar. O departamento médico, depois do jogo contra o Barra-SC, chegou para mim e disse que o Favela precisava parar uns 20 dias para curar essa fratura. Mas ele respondeu: 'Nem pensar'. Comprou uma tala especial e se apresentou no treino dizendo que não ia parar de maneira alguma. Como é que um treinador não coloca um cara desse para jogar?", declarou.

Vivendo boa fase na Série C, o Santa Cruz chega embalado por três vitórias consecutivas. A equipe tricolor ocupa a terceira colocação do Grupo A3, com 24 pontos, apenas um a menos que a líder Inter de Limeira.

O próximo compromisso do Tricolor será neste sábado (25), às 17h, diante do Figueirense, na Arena de Pernambuco, em confronto importante na luta pela liderança da chave.

