'Venceu a melhor defesa': Cristian usa Espanha como exemplo para o Santa Cruz

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, e Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (ODD ANDERSEN / AFP e Rafael Vieira)

Em meio ao clima de decisões no futebol mundial, um detalhe chamou a atenção dos torcedores e, em especial, do técnico do Santa Cruz, Cristian de Souza: a força dos sistemas defensivos. A recente conquista da Espanha, marcada por uma campanha impecável em que sofreu apenas um gol e não cedeu uma única finalização a gol nos mais de 120 minutos da final contra a Argentina, serviu de inspiração direta no Arruda.

Nas redes sociais, o comandante tricolor fez questão de assinalar o pilar de sua filosofia de jogo.

“Venceu a melhor defesa”, ressaltou o técnico do Santa Cruz, Cristian de Souza.

O paralelo com a caminhada tricolor na Série C não é mera coincidência. Desde a chegada da comissão técnica, a prioridade dada ao setor defensivo tem se revertido em números consistentes e evolução direta na tabela.

Evolução nos números defensivos

Ao analisar o retrospecto geral da temporada, o Santa Cruz sem Cristian de Souza disputou 18 partidas e sofreu 17 gols, uma média de 0,94 por jogo.

A chegada de Cristian de Souza também trouxe evolução ao sistema defensivo do Santa Cruz na Série C. Antes do treinador, a equipe havia sofrido quatro gols em cinco partidas, média de 0,80 por jogo. Sob seu comando, o Tricolor foi vazado apenas cinco vezes em oito compromissos, reduzindo a média para 0,63 gol sofrido por partida.

Além da queda no número de gols sofridos, a equipe passou a demonstrar maior consistência defensiva, fator que tem sido determinante para a sequência positiva e para a consolidação do clube na zona de classificação ao quadrangular do acesso. Com compactação defensiva e maior controle das ações sem a bola, o Tricolor diminuiu a incidência de chances cedidas aos adversários e passou a atuar de forma mais segura.

Da zona desconfortável à briga no topo

A solidez na retaguarda foi o combustível necessário para transformar a campanha do Santa Cruz na competição nacional. Antes da chegada de Cristian, a equipe tricolor vivia momento delicado, amargando a 16ª colocação com apenas quatro pontos somados.

Atualmente, o cenário é completamente oposto. Embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas, o Santa Cruz já ocupa a 3ª posição na tabela, somando 24 pontos, apenas um atrás da líder Inter de Limeira.

Caso vença seu compromisso na próxima rodada e seja beneficiado por uma combinação favorável de resultados, o time pernambucano pode assumir a liderança isolada da Série C, consolidando de vez a máxima exaltada por seu treinador.

