Santa Cruz vende mais de 13 mil ingressos para o duelo contra Figueirense pela Série C

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz dá mais uma demonstração de sua força. Até a última parcial divulgada pelo clube, mais de 13,5 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente para o confronto diante do Figueirense, marcado para este sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada.

O bom ritmo nas bilheterias acompanha o momento vivido pelo Tricolor na Série C. Embalado por três vitórias consecutivas, o Santa Cruz ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, apenas um atrás da líder Inter de Limeira. Caso vença e conte com uma combinação favorável de resultados, a equipe pode terminar a rodada na ponta da tabela.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Bilheteria ganha peso além das arquibancadas

Mais do que incentivar a equipe coral em busca da liderança, a presença do torcedor terá impacto direto nas finanças do clube. Em meio ao atraso no pagamento de salários do elenco e de funcionários, a renda da partida é vista internamente como fundamental para aliviar a situação financeira e reduzir os débitos pendentes.

A diretoria coral aposta em um aumento expressivo na venda de ingressos, impulsionada pela boa fase da equipe e pela expectativa de casa cheia. A tendência é de que a Arena de Pernambuco receba mais um grande público, transformando o estádio em um importante aliado do Santa Cruz na luta pela liderança da Série C.