Santa Cruz vende mais de 13 mil ingressos para o duelo contra Figueirense pela Série C
Com apoio da torcida, Santa Cruz mira liderança da Série C diante do Figueirense
Publicado: 21/07/2026 às 10:42
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A torcida do Santa Cruz dá mais uma demonstração de sua força. Até a última parcial divulgada pelo clube, mais de 13,5 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente para o confronto diante do Figueirense, marcado para este sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada.
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Bilheteria ganha peso além das arquibancadas
Mais do que incentivar a equipe coral em busca da liderança, a presença do torcedor terá impacto direto nas finanças do clube. Em meio ao atraso no pagamento de salários do elenco e de funcionários, a renda da partida é vista internamente como fundamental para aliviar a situação financeira e reduzir os débitos pendentes.
A diretoria coral aposta em um aumento expressivo na venda de ingressos, impulsionada pela boa fase da equipe e pela expectativa de casa cheia. A tendência é de que a Arena de Pernambuco receba mais um grande público, transformando o estádio em um importante aliado do Santa Cruz na luta pela liderança da Série C.