Executivo do Santa Cruz comenta saída de Quirino e aponta influência de empresário

Quirino, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O ambiente do Santa Cruz voltou a ser movimentado por uma questão extracampo. O executivo de futebol, Alex Brasil, confirmou o desligamento do centroavante Quirino após o jogador ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho. O atleta cobra R$ 1.149.752,61 em valores relacionados a atrasos salariais.

Com o acionamento judicial concretizado no início deste mês, a diretoria tricolor deu a passagem do atacante como "página virada" no Arruda. Em entrevista coletiva, o executivo de futebol, Alex Brasil, lamentou o desfecho, demonstrando surpresa com a atitude do jogador, a quem teceu diversos elogios pessoais, mas não poupou críticas à condução do caso por parte do empresário do atleta.

"A situação pegou todos nós de surpresa. Quirino é um homem de família, um cara espetacular, por quem tenho todo apreço e respeito. Mas a gente sabe que isso foi movido pelo seu representante, um dos grandes empresários do país, renomado internacionalmente", declarou o dirigente.

Para o executivo, a saída inesperada do centroavante está diretamente ligada a uma oferta do mercado.

"Ele não ia fazer isso se não tivesse algo melhor do que o Santa Cruz. No mínimo 50% a mais do que ganha aqui hoje. Foi um pedido dele, ele teve que assinar para acontecer, mas sei que foi motivado pelo empresário. Estamos muito tranquilos. A partir do momento em que se busca a Justiça, o assunto se encerra para nós. Agora, a Justiça vai fazer o que é certo", completou.

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Números em campo

A passagem de Quirino pelo Santa Cruz na temporada fica marcada por uma grande oscilação de desempenho. Ao todo, o centroavante vestiu a camisa coral em 20 partidas e marcou cinco gols.

O grande momento do jogador ocorreu no dia 28 de janeiro, quando anotou um hat-trick na goleada por 6 a 0 sobre o Jaguar, válida pelo Campeonato Pernambucano. No entanto, o camisa 9 enfrentou uma incômoda seca de gols: foram 14 jogos consecutivos sem balançar as redes. O jejum só foi quebrado na última rodada da Série C, no confronto diante do Barra-SC, aquele que acabou sendo seu último gol pelo clube.

