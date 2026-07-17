Empresário de Quirino abre caminho para acordo com o Santa Cruz: 'O desejo é ficar'

Quirino, centroavante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Apesar de ter acionado o Santa Cruz na Justiça do Trabalho e pedir a rescisão indireta do contrato, o centroavante Quirino ainda tem como prioridade permanecer no Arruda. De acordo com o empresário Victor Hugo, representante de atleta, o atacante deseja permanecer no Tricolor do Arruda e aguarda uma solução para as pendências financeiras.

"O desejo é ficar. Ele está feliz no clube caso o clube consiga resolver o pagamento. Estamos à disposição para conversar e entrar num acordo", afirmou Victor Hugo em contato com a reportagem do DP Esportes.

Assim, a permanência de Quirino passa a depender de um entendimento entre as partes e da apresentação, por parte da diretoria tricolor, de uma proposta para quitar ou negociar as pendências financeiras.

A declaração abre espaço para uma possível conciliação entre as partes, mesmo após ação trabalhista. O processo, protocolado no último dia 4 de julho, cobra R$ 1.149.752,61 e pede o reconhecimento da rescisão indireta do contrato em razão de supostos descumprimentos de obrigações trabalhistas por parte do Santa Cruz.

No documento, a defesa do atacante aponta atrasos que somam R$ 267.200,00 em verbas consideradas de pagamento imediato. Entre elas estão o salário de maio de 2026, quatro meses de direitos de imagem (fevereiro, março, abril e maio), dois meses de auxílio-moradia (abril e maio) e a ausência de depósitos do FGTS durante todo o vínculo contratual.

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A reportagem do DP Esportes procurou a assessoria do Santa Cruz. O clube informou que o caso será abordado na próxima segunda-feira (20), durante entrevista coletiva do executivo de futebol Alex Brasil. Até a publicação desta matéria, não houve um posicionamento oficial sobre o processo.

Na temporada, o centroavante disputou 20 partidas e marcou cinco gols. O melhor momento aconteceu no dia 28 de janeiro, quando anotou três gols na goleada por 6 a 0 sobre o Jaguar, pelo Campeonato Pernambucano. Depois daquela atuação, o jogador enfrentou uma sequência de 14 jogos sem balançar as redes, antes de voltar a marcar contra o Barra-SC, na última rodada da Série C.

