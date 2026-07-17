Quirino entra na Justiça contra o Santa Cruz e cobra mais de R$ 1 milhão em ação trabalhista

Quirino, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz ganhou mais um problema fora das quatro linhas e voltou a lidar com uma nova cobrança na Justiça. O centroavante Quirino acionou o clube na Justiça do Trabalho no dia 4 de julho, cobrando o pagamento de R$ 1.149.752,61 em valores relacionados ao contrato firmado com a equipe coral. A informação foi publicada inicialmente pelo podcast Beberibe 1285.

Na petição, o jogador solicita uma tutela de urgência para o reconhecimento da rescisão indireta do contrato. O mecanismo jurídico permite que o empregado encerre o vínculo por descumprimento das obrigações trabalhistas por parte do empregador.

A defesa de Quirino afirma que houve irregularidades contratuais e aponta atrasos em pagamentos que totalizam R$ 267.200,00 em valores considerados imediatos. O pedido é fundamentado no artigo 483, alínea “d”, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que trata da quebra de contrato quando o empregador deixa de cumprir suas responsabilidades.

Entre os débitos apresentados pelo atleta estão o salário referente ao mês de maio de 2026, parcelas de direito de imagem dos meses de fevereiro, março, abril e maio, além de auxílio-moradia dos meses de abril e maio. A ação também cita a ausência de depósitos de FGTS durante todo o período contratual.

Dentro de campo, a passagem de Quirino também vinha sendo marcada por cobranças. Contratado com expectativa de protagonismo e apontado como um dos atletas de maior salário do elenco, o atacante recebeu críticas da torcida devido ao rendimento abaixo do esperado.

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Na temporada, o centroavante disputou 20 partidas e marcou cinco gols. O melhor momento aconteceu no dia 28 de janeiro, quando anotou três gols na goleada por 6 a 0 sobre o Jaguar, pelo Campeonato Pernambucano. Depois daquela atuação, o jogador enfrentou uma sequência de 14 jogos sem balançar as redes, antes de voltar a marcar contra o Barra-SC, na última rodada da Série C.

A reportagem do DP Esportes procurou a assessoria de imprensa do Santa Cruz e o representante de Diego Quirino para obter um posicionamento oficial sobre o processo, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. Caso haja retorno, a matéria será atualizada.

