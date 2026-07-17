Sem compromissos no final de semana, Santa Cruz dá três dias de folga ao elenco

Tricolor só volta a campo no dia 25 de julho contra o Figueirense; nos bastidores, atrasos financeiros geram insatisfação

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Aproveitando a pausa na Série C neste fim de semana, o Santa Cruz concedeu três dias de folga para o seu elenco principal. Sem jogos programados, os jogadores tricolores foram liberados das atividades nesta sexta, sábado e domingo, com reapresentação marcada para a segunda-feira (20), no Arruda.

Vale lembrar que, logo após o duelo contra o Barra-SC, o grupo já havia ganhado o dia de descanso na segunda-feira (13). Dessa forma, a comissão técnica comandou apenas três sessões de treinamentos ao longo de toda a semana coral.

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Salários atrasados geram insatisfação

Apesar do momento de descanso, o clima de bastidores no Arruda segue sob atenção. O elenco coral vem convivendo com atrasos salariais, situação que tem sido alvo de duras críticas internas por parte do grupo de atletas. Em diversas oportunidades, os jogadores externaram publicamente a insatisfação com os vencimentos em atraso.

Momento na Série C

Dentro de campo, o panorama é positivo. Com 24 pontos conquistados, o Santa Cruz engatou uma sequência de três vitórias consecutivas na Série C. Atualmente, o Tricolor do Arruda ocupa a terceira colocação na tabela de classificação, estando a apenas um ponto de distância da líder Inter de Limeira.

O Santa Cruz volta a campo no sábado, 25 de julho, às 17h, para enfrentar o Figueirense na Arena de Pernambuco.