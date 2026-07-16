Destaque do Santa Cruz, Everaldo desperta interesse e recebe propostas de clubes da Série B

Everaldo, atacante do Santa Cruz (Paulo Paiva/FPF)

Depois de um início de trajetória marcado por desconfiança, Everaldo vive o melhor momento desde que chegou ao Santa Cruz. Com atuações decisivas nas últimas rodadas da Série C, o atacante se firmou como um dos principais nomes da equipe comandada por Cristian de Souza e passou a despertar o interesse do mercado nacional.

Em contato com a reportagem do DP Esportes, o representante do jogador confirmou que o atleta recebeu propostas de três clubes que disputam a Série B, além de uma sondagem da Série A.

O bom momento de Everaldo coincide com a reação do Santa Cruz na competição. Nas últimas três rodadas, o camisa 37 participou diretamente de cinco gols da equipe e se consolidou como a principal referência ofensiva do Tricolor.

Na vitória sobre o Paysandu, o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa coral e ainda cobrou o escanteio que resultou em um gol contra do adversário. Diante do Ituano, mostrou visão de jogo ao dar a assistência para Renato marcar de cabeça. Já no triunfo sobre o Barra-SC, foi novamente decisivo ao cobrar a falta que originou o gol do zagueiro Matheus Vinícius e iniciar a jogada que terminou no gol de Quirino.

Se dentro de campo o momento é de protagonismo, nos bastidores a situação financeira do clube segue sendo motivo de preocupação. Assim como os demais jogadores do elenco, Everaldo convive com salários atrasados e recentemente tornou pública a insatisfação do grupo com a demora nos pagamentos.

"Tem um grupo de homens e guerreiros que vieram aqui ganhar esse jogo difícil, quebrar esse tabu e mostrar que a gente está trabalhando em prol do Santa Cruz. A gente precisa que as pessoas que trabalham aqui possam estar com a cabeça no lugar e tragam o que a gente precisa, que são os nossos salários e os dos funcionários em dia. Para que a gente continue crescendo e marchando juntos em um objetivo só", afirmou o atacante.

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Mesmo diante do cenário financeiro delicado, a diretoria demonstra tranquilidade em relação ao futuro do jogador. Após a vitória sobre o Ituano, o executivo de futebol Alex Brasil ressaltou que o Santa Cruz está protegido por contratos bem estruturados e não pretende facilitar a saída de atletas importantes.

"O Santa Cruz, desde a nossa chegada, está muito seguro em seus contratos. Eu acho que multas rescisórias foram feitas para serem cumpridas. Diante disso, a gente tem as nossas carências, inclusive financeiras. Porém, a gente está muito tranquilo em relação ao que pode acontecer", declarou o dirigente.

Em alta no mercado, Everaldo chega à reta final da primeira fase da Série C como uma das principais peças do Santa Cruz na luta por uma vaga no quadrangular do acesso. O desafio da diretoria tricolor será conciliar o interesse de outros clubes com a necessidade de manter um dos jogadores mais decisivos do elenco em um momento crucial da temporada.

