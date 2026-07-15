Santa Cruz alcança 95% de chance de classificação à segunda fase da Série C
Santa Cruz amplia chances de classificação e atinge 95% de classificação para a próxima fase da Série C
Publicado: 15/07/2026 às 11:48
Jogadores do Santa Cruz ( Paulo Paiva / FPF)
A matemática virou uma forte aliada do planejamento do Santa Cruz nesta reta decisiva da Série C. Em franca ascensão nesta reta final da primeira fase, o Tricolor somou pontos cruciais nas últimas rodadas. De acordo com as projeções do site de estatísticas Chance de Gol, a equipe coral tem agora 95% de probabilidade de classificação para a segunda fase.
O cenário favorável se soma a um período de calmaria e preparação. O elenco tricolor terá um hiato no calendário para recuperar atletas e aprimorar a parte tática. O Santa Cruz só volta a campo no dia 25 de julho, quando recebe o Figueirense, às 17h, na Arena de Pernambuco, em duelo válido pela 15ª rodada.
Para carimbar matematicamente o passaporte para o quadrangular do acesso, o Tricolor do Arruda tem mais cinco compromissos pela frente. A boa notícia para a torcida é que a maioria desses confrontos ocorrerá sob o mando de campo do Santa Cruz.
Dos cinco compromissos restantes, três serão na Arena de Pernambuco, diante de Figueirense (25/07), Maranhão (15/08) e Caxias (22/08), enquanto a Cobra Coral ainda terá duas partidas como visitante, contra Botafogo-PB (08/08) e Anápolis (30/08).
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Pelotão de frente consolidado
As projeções estatísticas mostram que o Santa Cruz hoje faz parte do bloco de elite da Série C que está com o pé na próxima fase. Na lista de probabilidades de classificação do Chance de Gol, o Tricolor aparece na segunda posição geral, atrás apenas do Brusque.
Veja o panorama das equipes com mais de 50% de chances de avançar:
1- Inter de Limeira - 86,5% probabilidade de classificação
2- Brusque - 97,6% probabilidade de classificação
3- Santa Cruz - 95% probabilidade de classificação
4- Paysandu - 83,8% probabilidade de classificação
5- Guarani - 89,7% probabilidade de classificação
6- Botafogo-PB - 61% probabilidade de classificação
7- Maringá - 71,6% probabilidade de classificação
8- Ferroviaria-SP - 84,8% probabilidade de classificação
9- Caxias-RS - 54,9% probabilidade de classificação