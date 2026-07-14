Everaldo supera pênalti perdido e vira protagonista do Santa Cruz na Série C

Everaldo, atacante do Santa Cruz (Paulo Paiva/FPF)

A fronteira entre a arquibancada e o gramado representa um caminho que poucos torcedores conseguem atravessar. Para Everaldo, no entanto, essa trajetória se transformou em realidade. Torcedor declarado do Santa Cruz e frequentador das arquibancadas do Mundão do Arruda, o atacante vive atualmente um dos capítulos mais importantes da carreira. De espectador apaixonado pelo clube a protagonista dentro de campo, o camisa 37 vem construindo uma relação especial com a torcida coral.

Depois de um início cercado por desconfiança, Everaldo deu a volta por cima. Com boas atuações, conquistou a confiança da torcida e se consolidou como um dos principais nomes da equipe na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, assumindo o protagonismo em um momento decisivo do torneio.

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Nem tudo foi facilidade na caminhada do atacante no Arruda. Contratado com o status de uma das principais contratações do Santa Cruz para a disputa da Série C, Everaldo chegou sob grande expectativa, mas inicialmente não vinha desempenhando o futebol esperado. A pressão sobre o atleta atingiu o seu estopim no confronto diante do Ypiranga-RS: além de acumular mais uma atuação abaixo da média, o camisa 37 desperdiçou uma cobrança de pênalti na derrota da equipe coral.

O erro, que poderia ter abalado psicologicamente o atleta, serviu como combustível para a reabilitação. O voto de confiança da comissão técnica foi fundamental para a sua evolução nos jogos seguintes. A mudança de patamar do atleta coincide diretamente com o trabalho de Cristian de Souza. Everaldo deixou de ser um ponta-esquerda previsível para se tornar a engrenagem tática do setor ofensivo.

Números que comprovam a evolução

A liberdade conquistada por Everaldo dentro de campo tem refletido diretamente no desempenho ofensivo do Santa Cruz. Nas últimas três rodadas, o atacante participou das principais construções ofensivas da equipe, sendo peça presente na maioria das jogadas que levaram perigo ao adversário.



“A gente sabe que tem muita coisa para construir. Mas, estamos mais perto do que longe, do nosso primeiro objetivo. É continuar trabalhando, não ganhamos nada ainda”, disse o atacante.

O impacto do camisa 37 na sequência recente do Tricolor do Arruda é evidente:

Contra o Paysandu: Coroou a grande fase ao balançar as redes pela primeira vez com a camisa coral e ainda cobrou o escanteio venenoso que provocou o gol contra do adversário;

Contra o Ituano: Mostrando visão de jogo, deu o cruzamento milimétrico para a cabeçada de Renato;

Contra o Barra-SC: O atacante teve participação decisiva na partida: cobrou a falta que resultou no gol de Matheus Vinícius e iniciou a jogada que terminou com Quirino balançando as redes.

Everaldo vem afastando a desconfiança que marcou o início de sua trajetória no Santa Cruz. A cada atuação, o atacante reforça sua importância para a equipe e conquista ainda mais o apoio da torcida coral. Identificado com o clube, o camisa 37 representa em campo a entrega esperada pelos torcedores e se tornou uma das peças importantes na caminhada do principal objetivo da temporada: o acesso.