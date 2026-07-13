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Casa do Santa Cruz, estádio do Arruda completa um ano de portões fechados

Sem verba para reformas, Santa Cruz vê Arruda completar um ano fechado

Paulo Mota

Publicado: 13/07/2026 às 12:36

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Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz/Sandy James

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Sandy James)

O silêncio que ecoa no Arruda completou um ano. Desde o dia 13 de julho de 2025, o Santa Cruz não sabe o que é jogar com o calor de sua torcida em casa, uma ausência severa na disputa da Série C. A promessa da atual gestão era reabrir o estádio para a competição nacional esbarrou na dura realidade dos bastidores: com folhas salariais atrasadas e sem verba para corrigir as falhas estruturais apontadas pelos órgãos de segurança, o clube vê o retorno do público virar uma realidade cada vez mais distante.

Pouco mais de 8 mil torcedores tricolores estavam presentes no estádio para acompanhar um empate por 1 a 1 diante do Santa Cruz-RN pela Série D, sem saber que aquela partida marcaria a última oportunidade de ver o clube em campo diante da sua torcida nas arquibancadas do Mundão do Arruda.

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Desde então, o cenário no Arruda virou um ciclo de promessas não cumpridas. A realidade atual frustra as projeções da cúpula tricolor: tanto o presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, quanto o presidente do poder executivo do clube, Bruno Rodrigues, previam inicialmente que o Santa Cruz voltaria a jogar com o apoio de sua torcida no Arruda ainda durante a disputa desta Série C.

No entanto, nos bastidores, a Patrimonial tem realizado apenas pequenos reparos pontuais, enquanto o clube segue sem uma estimativa concreta para a liberação do estádio. Procurado novamente pela reportagem do DP Esportes, Adriano Lucena não respondeu aos contatos até a publicação desta matéria. Caso haja retorno, as informações serão atualizadas.

À espera da SAF
A reforma do Estádio do Arruda depende, principalmente, da chegada de recursos externos capazes de viabilizar as intervenções necessárias no patrimônio coral. Uma das principais alternativas em discussão é a captação de investimentos por meio da SAF, modelo visto como uma possível fonte de aporte financeiro para a recuperação do estádio. Nesse cenário, a entrada de capital se torna fundamental para modernizar as instalações, melhorar a estrutura oferecida aos torcedores e criar novas oportunidades de receita, contribuindo para a retomada da força do clube no cenário esportivo.

Asfixia financeira em 2026
O otimismo da diretoria esbarrou na dura realidade financeira que asfixia o clube. O Santa Cruz vem enfrentando graves problemas de caixa, operando rotineiramente com salários atrasados de atletas e funcionários. Essa escassez de recursos impacta diretamente a manutenção do patrimônio.

A falta do estádio próprio tem cobrado um preço alto na temporada de 2026. Com problemas de calendário para utilizar a Arena de Pernambuco e sem a liberação dos estádios dos rivais da capital, o Santa Cruz já foi obrigado a mandar partidas decisivas de portões fechados em sua própria casa. Nos confrontos contra o Jaguar e Decisão, no Campeonato Pernambucano.

FPF busca verba externa
O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, revelou que a entidade máxima do futebol local tentou intervir na estrutura do Arruda nos últimos meses, mas confirmou que a crise financeira do clube obrigou o redirecionamento dos fundos.

"Não [há previsão] no momento. A Federação fez aportes após minha reunião com o Adriano nos últimos meses, na locação de equipamentos chamados de 'aranha'. Mas, devido à crise no futebol, a Federação aportou R$ 500 mil diretamente para o futebol, além das ajudas do ano passado e do início do ano. Assim, ficamos sem recursos para continuar investindo no estádio. Estou buscando alternativas financeiras externas para captar dinheiro e voltar a investir no Arruda", afirmou Evandro Carvalho.

O nó burocrático
A meta de reabrir o Arruda para a Série C parece distante quando é analisado o cronograma dos órgãos de fiscalização pública. O principal entrave atual é estrutural. Na última inspeção realizada em 17 de abril, a Defesa Civil emitiu um parecer técnico: o estádio foi classificado, em termos gerais, como de "risco alto", com alguns setores específicos atingindo a marca de "risco muito alto".

O Corpo de Bombeiros ainda não realizou as vistorias técnicas necessárias para a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), uma vez que aguarda a correção das falhas identificadas nas instalações. Paralelamente, a Polícia Militar ainda não iniciou os protocolos de segurança pública exigidos, etapa considerada obrigatória para a validação do plano de ação previsto para os dias de jogos.

Sem fluxo de caixa para obras estruturais de grande porte, com prioridade voltada para conter os atrasos salariais, o Gigante do Arruda segue de portões fechados, adiando por tempo indeterminado o sonho do retorno da torcida coral.

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