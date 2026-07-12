Quirino encerra jejum de quase seis meses e volta a marcar em vitória do Santa Cruz

Quirino, atacante do Santa Cruz ( Rafael Melo/FPF)

A vida de um centroavante vive de recortes e, principalmente, de bolas na rede. Para Quirino, o camisa 9 do Santa Cruz, o peso do jejum vinha se tornando um adversário indigesto a cada rodada da Série C. Com faro de gol e persistência, o centroavante balançou as redes na vitória tricolor sobre o Barra-SC, fora de casa, e colocou um ponto final em uma incômoda seca que já durava quase seis meses.

Antes de reencontrar o caminho do gol em Santa Catarina, Quirino amargava uma marca pesada: 14 partidas consecutivas sem marcar. O último grito de gol do atacante havia sido no dia 28 de janeiro, quando teve uma atuação de gala e marcou um hat-trick na goleada por 6 a 0 contra o Jaguar, ainda pelas primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano.

Desde então, a bola parecia teimar em não entrar. Foram nove jogos nesta Série C, mas sem o brilho principal da sua função. O gol diante do Barra-SC foi o seu primeiro nesta Terceirona, fazendo com que ele atingisse a marca de cinco gols em 20 jogos na temporada de 2026.

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Impacto direto na tabela

Mais do que o alívio individual de Quirino, o gol do camisa 9, somado ao tento de Matheus Vinicius, coroou a grande fase coletiva do Santa Cruz. Com o resultado positivo longe de Recife, a Cobra Coral engatou a terceira vitória consecutiva na Série C, saltando para a 3ª colocação geral com 24 pontos e se consolidando firmemente dentro do G-8.

O Tricolor volta a campo apenas no sábado (25), às 17h, para enfrentar o Figueirense, na Arena de Pernambuco.