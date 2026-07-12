Embalou! Santa Cruz vence o Barra-SC e engata terceira vitória seguida na Série C
Mais perto da vaga: Santa Cruz vence o Barra em Santa Catarina e assume a 3ª posição da Série C
Publicado: 12/07/2026 às 13:10
Ronald, atacante do Santa Cruz (Tiago Winter / Barra FC)
Com uma atuação segura e eficiente longe de seus domínios, o Santa Cruz venceu o Barra-SC por 2 a 1, neste domingo (12), na Arena Barra FC, em duelo válido pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro. Os gols da vitória tricolor foram marcados por Matheus Vinicius e Quirino, enquanto Renan Bernabé descontou para a equipe catarinense. O Tricolor do Arruda chega a três vitórias consecutivas na Terceirona.
Com o resultado positivo fora de casa, a Cobra Coral deu um salto importante na tabela e assumiu a 3ª colocação, somando agora 24 pontos e se consolidando no G-8, zona que garante vaga na próxima fase da Série C. Em situação oposta, o Barra vive momento delicado no torneio. O Pescador ocupa a 16ª posição com 15 pontos, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento para a Série D.
O JOGO
Sem o técnico Cristian de Souza à beira do gramado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Santa Cruz foi comandado pelo auxiliar Roberto Maschio. Sob novo comando técnico, o Tricolor apresentou uma postura diferente da adotada em compromissos anteriores como visitante. Desde os minutos iniciais, a equipe coral assumiu o controle da posse de bola e procurou ditar o ritmo da partida, ocupando o campo ofensivo e pressionando a saída de bola do Barra.
A estratégia quase surtiu efeito logo no início do confronto. Após erro de Natan na saída de bola da equipe catarinense, Quirino ficou com o caminho livre para invadir a área e finalizar. O camisa 9, porém, não conseguiu aproveitar a oportunidade e bateu sem direção.
Mantendo a iniciativa ofensiva, o Tricolor voltou a levar perigo pouco depois. Ronald protagonizou uma bela jogada individual pela direita, passou pela marcação e cruzou com precisão para Vitinho. O atacante subiu livre e cabeceou firme, mas Ewerton estava bem colocado e fez a defesa sem dar rebote.
A superioridade do Santa Cruz foi premiada aos 23 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de Everaldo, da intermediária, a bola foi alçada na área e encontrou Matheus Vinícius, que subiu mais alto que a defesa do Barra e cabeceou firme, no canto esquerdo de Ewerton.
Após sofrer o primeiro gol, o Barra encontrou dificuldades para reagir. A equipe catarinense perdeu intensidade, acumulou erros na construção das jogadas e pouco ameaçou o sistema defensivo do Santa Cruz, que seguiu controlando as ações da partida e explorando os espaços deixados pelo adversário.
A superioridade coral quase resultou em novo gol quando Alex Ruan arriscou uma forte finalização de fora da área. Ewerton espalmou como pôde e deu rebote dentro da área, mas a defesa do Barra conseguiu afastar o perigo.
O segundo gol do Santa Cruz saiu aos 35 minutos. Everaldo encontrou Ronald em profundidade pela direita, e o atacante foi até a linha de fundo antes de cruzar rasteiro para a área. Quirino apareceu entre os defensores, se atirou de carrinho e empurrou a bola para o fundo das redes, ampliando a vantagem do Tricolor e coroando a superioridade da equipe no primeiro tempo.
Em desvantagem por dois gols, o Barra passou a adotar uma postura mais ofensiva na reta final do primeiro tempo. A equipe catarinense avançou suas linhas e conseguiu criar as primeiras oportunidades da partida.
A primeira investida veio em uma finalização de longa distância de Natan. O volante arriscou de fora da área, mas a bola ganhou muita altura e passou por cima da meta defendida por Gabriel Souza, sem exigir intervenção do goleiro coral.
Na sequência, o Pescador voltou a assustar. Augusto Potiguar chegou à linha de fundo e cruzou para Vinícius Popó, que finalizou de primeira. A bola passou por cima do travessão, naquela que foi a melhor oportunidade do Barra na etapa inicial.
SEGUNDO TEMPO
Assim como ocorreu na etapa inicial, o Santa Cruz voltou do intervalo controlando a posse de bola e ditando o ritmo da partida. Com troca de passes envolvente, o Tricolor ocupava o campo ofensivo e buscava administrar a vantagem construída no primeiro tempo.
Apesar do domínio coral, foi o Barra quem balançou as redes. Em jogada pela direita, Augusto Potiguar levantou a bola na área e encontrou Renan Bernabé, que se antecipou à marcação e mergulhou para cabecear no fundo do gol. Gabriel Souza saiu mal no lance e não conseguiu evitar o segundo gol da equipe catarinense, que reduziu a desvantagem no placar.
A Cobra Coral esteve muito perto de ampliar a vantagem em um contra-ataque fulminante. A jogada começou com Vitinho, que desarmou Warley no campo de defesa e iniciou a transição em velocidade. Na sequência, Quirino lançou Ronald, que disparou nas costas da defesa, invadiu a área e finalizou forte na saída de Ewerton. A bola explodiu na trave, desperdiçando uma grande oportunidade para o Tricolor marcar o terceiro gol.
O Santa Cruz respondeu rapidamente ao gol sofrido e voltou a pressionar o Barra. O Tricolor do Arruda criou boas oportunidades, explorando principalmente a velocidade pelos lados do campo e obrigando a defesa catarinense a trabalhar.
Na primeira chegada, Eron recebeu um bom lançamento pela esquerda, invadiu a área, mas, sem muito ângulo, finalizou fraco para defesa tranquila de Ewerton. Pouco depois, Nilton fez boa jogada individual e arriscou uma finalização forte, exigindo grande intervenção do goleiro do Barra, que evitou o terceiro gol coral.
Mantendo a intensidade ofensiva, o Santa Cruz voltou a levar perigo em jogada construída pela direita. Nilton venceu a marcação e cruzou rasteiro para a área. Eron fez o corta-luz, mas a defesa do Barra apareceu no momento certo para afastar o perigo antes da conclusão de um atacante tricolor.
O Barra respondeu na sequência e também levou perigo ao gol coral. Matheusinho encontrou Marcelinho com um belo passe em profundidade, e o atacante tentou concluir na saída de Gabriel Souza. Bem posicionado, o goleiro do Santa Cruz fechou o ângulo e fez a defesa, evitando o empate da equipe catarinense.
Nos minutos finais, o Barra intensificou a pressão em busca do empate e empurrou o Santa Cruz para o campo de defesa. A equipe catarinense passou a explorar bolas alçadas na área e criou sua melhor oportunidade já nos acréscimos.
Na última investida da partida, Betinho levantou a bola na área, e Matheusinho acertou um voleio de rara felicidade. A finalização explodiu na trave, enquanto Gabriel Souza apenas acompanhou o lance com os olhos. Apesar do susto, o Santa Cruz resistiu à pressão nos instantes finais, administrou a vantagem e confirmou a importante vitória fora de casa, somando mais três pontos na Série C.
FICHA DA PARTIDA
BARRA-SC 1
Ewerton; Augusto Potiguar, Jean Pierre, Alemão e Vavá (Da Rocha); Natan (Betinho), Marcelinho (Lucas Vargas), Pablo Gabriel e Warley; Vinícius Popó (Renan Bernabé) e Cléo Silva (Matheusinho). Técnico: Evaristo Piza.
SANTA CRUZ 2
Gabriel Coelho; Willian Alves, Eurico, Matheus Vinicius e Alex Ruan (Thiago Ennes); Pedro Favela, Renato (Silva) e Vitinho; Ronald (Nilton), Everaldo (Fabinho) e Quirino (Eron). Técnico: Roberto Maschio.
Local: Arena Barra FC, Itajaí (SC)
Árbitro: Artur de Morais Fernandes (GO)
Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Jonny Kamenach Rocha (GO)
Cartões amarelos: Marcelinho, Da Rocha e Lucas Vargas (BFC); William Alves (STA)
Gols: Matheus Vinicius (23'/1º) Quirino (35'/1º) (STA); Bernabé (07'/2º) (BFC);