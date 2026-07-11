Santa Cruz terá ausência e retorno na defesa para jogo contra o Barra-SC

O técnico Cristian de Souza terá que novamente mexer no Santa Cruz para o jogo deste domingo (12)

Edson Miranda, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira / DP Foto)

Seguindo a tônica do seu trabalho no Santa Cruz, o técnico Cristian de Souza não repetirá a escalação da equipe no duelo contra o Barra-SC, que acontece neste domingo (12), às 11h, em Santa Catarina. Isso porque o zagueiro Edson Miranda, titular diante do Ituano, cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Em compensação, o comandante coral ganhará o retorno do zagueiro Eurico. Um dos pilares defensivos do time, o atleta cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição. A tendência é de que Eurico atue com Matheus Vinícius e William Alves na defesa.

Além disso, a Cobra Coral deve seguir a estrutura que vem utilizando nos últimos jogos. Apesar das mudanças, o Santa Cruz possui a melhor defesa da Série C de maneira isolada, com nove gols sofridos em 13 jogos disputados.

O Tricolor do Arruda visita o Barra-SC de olho em se consolidar no G8 da competição. Atualmente, a equipe é a 4ª colocada, com 21 pontos. O clube catarinense, por sua vez, é o 16º colocado, com 15 pontos.



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