Barra-SC x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações pela 14º rodada da Série C

Barra-SC e Santa Cruz se enfrentam nesta domingo (12), às 11h, na Arena Barra FC, pela 14º rodada da Série C

Renato, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A reta final da primeira fase da Série C aumenta o peso de cada rodada, e o Tricolor do Arruda sabe da importância de manter a regularidade para seguir firme na zona de classificação. Em boa fase, o Santa Cruz visita o Barra-SC, neste domingo (12), às 11h, na Arena Barra FC, pela 13ª rodada da Terceirona. Em um duelo que pode representar mais um passo importante rumo ao objetivo de disputar o quadrangular decisivo pelo acesso à Série B.

Renato prega cautela no Santa Cruz e descarta contas por classificação na Série C

Vitrine ou prejuízo? Santa Cruz volta a perder profissional para divisões superiores Veja também:

Após se consolidar no G-8, o grupo de classificação para a próxima fase, o Tricolor do Arruda agora passa a mirar as posições de ponta. Atual 4º colocado com 21 pontos, o Santa Cruz projeta atingir a marca dos 29 pontos, número considerado como o "ponto de corte" para carimbar a vaga antecipada.

Para o duelo em solo catarinense, o técnico Cristian de Souza terá que mexer na estrutura defensiva. O zagueiro Edson Miranda cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe. Em contrapartida, o comandante ganha o retorno de Eurico, que volta de suspensão e deve reassumir a titularidade natural no setor.

Reencontro e reação: o cenário do Pescador

Do outro lado, o Barra-SC tenta usar o fator casa para engatar uma sequência positiva e se distanciar da parte de baixo da tabela. Na 16ª colocação com 15 pontos, a equipe catarinense chega aliviada após vencer o Confiança fora de casa na última rodada, resultado que encerrou um incômodo jejum de sete partidas sem triunfar na Terceirona.

No banco de reservas do Pescador está um velho conhecido do futebol pernambucano: o técnico Evaristo Piza, com passagens por Santa Cruz (2023) e Retrô (2025). Para sua segunda partida no comando, Piza tem uma dor de cabeça no ataque: o atacante Saymon, suspenso pelo terceiro amarelo, está fora. A tendência é que Marcelinho ganhe a vaga no time titular.

Retrospecto com sabor de revanche

O confronto carrega um tempero extra de rivalidade recente. No ano passado, Barra-SC e Santa Cruz decidiram o título da Série D, e a taça ficou com a equipe catarinense. Após um empate sem gols na Arena de Pernambuco no jogo de ida, o Pescador venceu a volta por 2 a 1 em seus domínios, feito que a Cobra Coral tenta devolver agora em um cenário de terceira divisão.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

FICHA DA PARTIDA

BARRA-SC

Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Natan, Matheus Barbosa e Warley; Cléo Silva, Bernabé e Marcelinho Técnico: Evaristo Piza.

SANTA CRUZ

Gabriel Coelho; Willian Alves, Eurico, Matheus Vinicius e Alex Ruan; Silva e Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo e Quirino. Técnico: Cristian de Souza.

Local: Arena Barra FC, Itajaí (SC)

Horário: 11h

Árbitro: Artur de Morais Fernandes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Jonny Kamenach Rocha (GO)

Transmissão: SportyNet (Youtube)