Renato prega cautela no Santa Cruz e descarta contas por classificação na Série C
Herói da última vitória, Renato projeta duelo duro contra o Barra-SC e descarta favoritismo
Publicado: 10/07/2026 às 10:01
Renato, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz vive um momento de otimismo de crescimento na reta final da Série C do Brasileiro. No entanto, se a torcida já faz contas para a classificação à próxima fase, o elenco tricolor prefere manter os pés no chão. Herói do último jogo ao marcar o gol da vitória contra o Ituano, o atacante Renato adotou um tom de cautela e garantiu que o foco do grupo está exclusivamente no próximo desafio.
"Eu não costumo fazer cálculos. Eu prefiro jogo a jogo. A gente sabe que é um campeonato muito difícil. Qualquer vitória coloca a equipe lá em cima, qualquer derrota te põe para baixo da tabela. Então, a gente tem que pensar jogo a jogo", afirmou o atacante.
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Confronto de opostos, mas sem favoritismo
No próximo domingo, o Santa Cruz terá pela frente o Barra-SC, em Santa Catarina. No papel, o duelo se apresenta como um confronto de opostos: o Tricolor briga no topo (4º lugar), enquanto a equipe catarinense tenta se distanciar da zona de rebaixamento (16º lugar).
Ainda assim, Renato rechaçou qualquer clima de "salto alto" e elogiou a qualidade do adversário, alertando para as armadilhas que a tabela da Série C pode apresentar.
"Sei que vai ser um jogo muito difícil. É uma equipe muito qualificada, apesar de estar lá na parte de baixo da tabela. Está um campeonato muito acirrado, qualquer três, quatro pontos mudam as coisas na tabela. Então, a gente tem que ir lá focado, sabendo da responsabilidade", ponderou Renato.
Segundo Renato, o elenco está comprometido e consciente da importância de somar pontos longe de casa para fortalecer a campanha e encaminhar a classificação à próxima fase. "Todos estão focados no mesmo objetivo para a gente ir lá, fazer um bom jogo e buscar a vitória", concluiu.