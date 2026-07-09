Vitrine ou prejuízo? Santa Cruz volta a perder profissional para divisões superiores

Diego Inácio, preparador físico do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

O assédio do mercado das divisões superiores voltou a bater à porta do Arruda. Nesta última quarta-feira (8), o Santa Cruz oficializou a saída do preparador físico Diego Inácio. O profissional comunicou o desligamento ao elenco e à comissão técnica, impulsionado por uma proposta mais vantajosa de uma equipe que disputa uma divisão acima da Série C do Campeonato Brasileiro.

Para não deixar o trabalho físico do grupo sem comando na reta decisiva da temporada 2026, a diretoria coral agiu com rapidez e anunciou a chegada de Gian de Oliveira. O profissional, que já acumula passagens por clubes como Juventude, Guarani e CRB, retorna ao Mais Querido para dar continuidade ao planejamento físico do elenco.

Histórico de baixas na comissão

A saída de Diego Inácio expõe um desafio recorrente enfrentado pelo Tricolor ao longo dos últimos meses: a manutenção de seus profissionais diante da vitrine gerada pelo clube. O ciclo de perdas começou ainda no planejamento para 2026.

Em meados de dezembro de 2025, em plena pré-temporada, o preparador físico Gustavo Araújo deixou o Santa Cruz para aceitar uma oferta do Juventude. Para a vaga, o próprio Diego Inácio havia sido contratado com o aval da diretoria, trazendo na bagagem o trabalho realizado no Atlético Goianiense. No mesmo período, o preparador de goleiros Medeiros também se despediu do Arruda ao aceitar o convite do Goiás para a disputa da Série B.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Saída: Gustavo Araújo (preparador físico) deixa o clube a caminho do Juventude;

Saída: Medeiros (preparador de goleiros) acerta transferência para o Goiás;

Saída: Diego Inácio (preparador físico) deixa o clube para aceitar proposta de clube de divisão superior.

Problema salariais

A perda do preparador físico Diego Inácio escancara sobre um problema mais profundo que o Santa Cruz enfrenta nos bastidores: a instabilidade financeira. O Tricolor do Arruda convive com atrasos salariais frequentes, um cenário que tem aumentado a insatisfação interna e fragilizado o poder de barganha do clube para segurar seus profissionais diante do assédio do mercado.

