Executivo do Santa Cruz descarta 'loucuras' e atrela reforços à realidade financeira

Cristian de Souza, técnico, executivo, Alex Brasil e Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz segue atento ao mercado em busca de reforços para ampliar as opções do técnico Cristian de Souza. Apesar do interesse em qualificar o elenco, o executivo de futebol, Alex Brasil, ressaltou que o clube trabalha dentro de um cenário de limitações financeiras e descartou qualquer investimento que esteja fora da realidade orçamentária do Tricolor. Segundo o dirigente, a diretoria monitora oportunidades, mas prioriza contratações compatíveis com a capacidade econômica da equipe coral.

"É claro que a gente está atento no mercado. Nós temos profissionais falando disso diariamente. O Santa Cruz, pelo tamanho que tem, está sempre aberto a grandes jogadores. Evidentemente que, pela situação que nós estamos, nós não vamos fazer nenhuma loucura", ponderou o executivo.

Mesmo diante das limitações financeiras, Alex Brasil fez questão de enaltecer o elenco tricolor e assegurou que a diretoria trabalha em sintonia com a comissão técnica para identificar as necessidades do grupo e buscar reforços pontuais que atendam às carências da equipe dentro das possibilidades do clube."Foi esse grupo que nos trouxe até aqui. Claro que dentro de uma condição financeira, nós iremos fazer [contratações] e não vamos medir esforços. Estão todos mapeados", completou.

Se por um lado o clube trabalha para trazer caras novas, por outro a possibilidade de perder atletas na janela de transferências não assombra a gestão de futebol. Apesar do assédio natural do mercado e das turbulências extracampo, Alex Brasil demonstrou total convicção na segurança jurídica dos vínculos vigentes no Arruda.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Segundo Alex Brasil, qualquer clube interessado em contratar jogadores do Santa Cruz precisará respeitar as condições previstas em contrato. O executivo deixou claro que a diretoria não pretende flexibilizar as cláusulas acordadas e que eventuais negociações só serão concretizadas dentro dos termos estabelecidos entre as partes.

"O Santa Cruz, desde a nossa chegada, está muito seguro nos seus contratos. Eu acho que multas rescisórias foram feitas para serem cumpridas. Diante disso, a gente tem as nossas carências, inclusive financeiras. Porém, a gente está muito tranquilo em relação ao que pode acontecer", destacou Brasil.

A postura convicta do dirigente ocorre em um momento delicado nos bastidores do Arruda, onde a diretoria tenta contornar atrasos salariais para evitar a insatisfação do grupo e brechas para saídas em litígio.

Como forma de aliviar a situação do elenco e dos funcionários, a diretoria do Santa Cruz conseguiu regularizar os salários em carteira (CLT) referentes ao mês de maio, pouco antes do duelo contra o Ituano. O pagamento representou um importante alívio interno em meio ao esforço do clube para equilibrar as contas e manter os compromissos em dia.

O cenário financeiro, no entanto, ainda inspira cautela. O Santa Cruz mantém pendências referentes a dois meses de direitos de imagem de parte do elenco, além do pagamento de férias e do 13º salário de jogadores remanescentes da temporada 2025, fatores que limitam a margem para novos investimentos no mercado.

