Jogadores do Santa Cruz entram de mãos dadas em gesto que embalou o tetracampeonato do Brasil

Na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano pela Série C, o elenco coral realizou a ação destacando a união do grupo

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A vitória do Santa Cruz sobre o Ituano por 1 a 0, que colocou a equipe na 4ª posição da Série C, também contou com um gesto simbólico feito pelos jogadores. O elenco coral entrou em campo de mãos dadas, em uma entrada inspirada no gesto que embalou a Seleção Brasileira ao tetracampeonato de 1994.

Diferente do habitual, quando os jogadores entram perfilados, os atletas tricolores estiveram todos juntos. A ação destacou a união do grupo em meio aos problemas financeiros que o Santa Cruz vem enfrentando no extracampo.

O próprio clube utilizou as redes sociais para exaltar o gesto, utilizando a frase: “A união é nossa maior força”. A postagem foi comentada por Ricardo Rocha, ex-jogador coral e padrinho da ideia na Seleção, que respondeu: “Vamos para cima”.



Jogadores da Seleção Brasileira entraram de mãos dadas nas Eliminatórias para a Copa

O gesto eternizado pela Seleção Brasileira tetracampeã do mundo nos Estados Unidos nasceu no Recife. Foi no estádio do Arruda, casa do Santa Cruz, que Ricardo Rocha propôs que todos os jogadores entrassem de mãos dadas. A iniciativa buscava destacar a união do grupo em meio aos fortes questionamentos enfrentados antes do Mundial.

No jogo em que surgiu o gesto, o Brasil goleou a Bolívia por 6 a 0, ainda em 1993, em partida válida pelas Eliminatórias. Desde então, a Canarinho passou a adotar a entrada simbólica e terminou campeã do mundo em solo norte-americano.

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