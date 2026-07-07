Quantos pontos o Santa Cruz ainda precisa para classificar na 1ª fase da Série C?

A conta do G-8: O que o Santa Cruz precisa para selar a classificação na Série C

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz chega à reta decisiva da primeira fase da Série C em seu melhor momento na competição. Com 21 pontos e ocupando a quarta colocação, o Tricolor está em posição favorável na briga por uma vaga no quadrangular do acesso e, a seis rodadas do fim desta etapa, depende apenas de manter a regularidade sob o comando de Cristian de Souza para assegurar a classificação entre os oito melhores.

A chegada detransformou o desempenho do Santa Cruz na Série C. Desde que assumiu o comando, o Tricolor emplacou uma sequência deem oito partidas, incluindo dois triunfos consecutivos nas rodadas mais recentes. A reação consolidou a equipe no G-8 e deu ao clube a confiança necessária para entrar na reta decisiva da primeira fase em condições favoráveis de brigar pela classificação ao quadrangular do acesso.

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A conta do G-8: qual é o número mágico?

Historicamente, a pontuação necessária para garantir uma vaga no G-8 da Série C varia entre 26 e 29 pontos. Na edição de 2024, o Remo ficou com a última vaga ao atingir 26 pontos. Já nas temporadas de 2022 e 2023, a classificação exigiu um desempenho maior: Aparecidense e São Bernardo avançaram apenas ao alcançar os 29 pontos, respectivamente.

Para a atual temporada, a projeção é de que os 30 pontos sejam suficientes para garantir uma vaga no G-8 sem maiores riscos. Com 21 pontos conquistados até aqui, a conta do Santa Cruz é direta: somar mais nove pontos nas seis rodadas restantes. Isso representa um aproveitamento de 50% dos 18 pontos ainda em disputa, índice que, em tese, coloca o Tricolor no quadrangular do acesso.

Fator casa

O caminho final do Santa Cruz será rigorosamente dividido. Serão três compromissos diante do seu torcedor e três viagens como visitante. O grande trunfo do Tricolor pode ser o "dever de casa": caso vença as três partidas remanescentes na Arena de Pernambuco, a equipe tricolor atinge os 30 pontos sem depender de nenhum resultado longe de Pernambuco.

Confira os duelos restantes do Santa Cruz na Série C:

Fora de casa:

Barra-SC (12/07)

Botafogo-PB (08/08)

Anápolis (30/08)

Em casa:

Figueirense (25/07)

Maranhão (15/08)

Caxias (22/08)

O primeiro teste desta sequência final acontece já neste domingo (12), em horário alternativo. O Santa Cruz viaja até Santa Catarina para enfrentar o Barra-SC, às 11h, na Arena Barra FC, em duelo válido pela 14ª rodada. Uma vitória pode deixar o Tricolor com os pés muito próximos da próxima fase.

