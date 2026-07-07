Quantos pontos o Santa Cruz ainda precisa para classificar na 1ª fase da Série C?
A conta do G-8: O que o Santa Cruz precisa para selar a classificação na Série C
Publicado: 07/07/2026 às 09:49
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz chega à reta decisiva da primeira fase da Série C em seu melhor momento na competição. Com 21 pontos e ocupando a quarta colocação, o Tricolor está em posição favorável na briga por uma vaga no quadrangular do acesso e, a seis rodadas do fim desta etapa, depende apenas de manter a regularidade sob o comando de Cristian de Souza para assegurar a classificação entre os oito melhores.
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A conta do G-8: qual é o número mágico?
Historicamente, a pontuação necessária para garantir uma vaga no G-8 da Série C varia entre 26 e 29 pontos. Na edição de 2024, o Remo ficou com a última vaga ao atingir 26 pontos. Já nas temporadas de 2022 e 2023, a classificação exigiu um desempenho maior: Aparecidense e São Bernardo avançaram apenas ao alcançar os 29 pontos, respectivamente.
Para a atual temporada, a projeção é de que os 30 pontos sejam suficientes para garantir uma vaga no G-8 sem maiores riscos. Com 21 pontos conquistados até aqui, a conta do Santa Cruz é direta: somar mais nove pontos nas seis rodadas restantes. Isso representa um aproveitamento de 50% dos 18 pontos ainda em disputa, índice que, em tese, coloca o Tricolor no quadrangular do acesso.
Fator casa
O caminho final do Santa Cruz será rigorosamente dividido. Serão três compromissos diante do seu torcedor e três viagens como visitante. O grande trunfo do Tricolor pode ser o "dever de casa": caso vença as três partidas remanescentes na Arena de Pernambuco, a equipe tricolor atinge os 30 pontos sem depender de nenhum resultado longe de Pernambuco.
Confira os duelos restantes do Santa Cruz na Série C:
Fora de casa:
Barra-SC (12/07)
Botafogo-PB (08/08)
Anápolis (30/08)
Em casa:
Figueirense (25/07)
Maranhão (15/08)
Caxias (22/08)
O primeiro teste desta sequência final acontece já neste domingo (12), em horário alternativo. O Santa Cruz viaja até Santa Catarina para enfrentar o Barra-SC, às 11h, na Arena Barra FC, em duelo válido pela 14ª rodada. Uma vitória pode deixar o Tricolor com os pés muito próximos da próxima fase.
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA! ?— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 7, 2026
Após o término da 13ª rodada, o Mais Querido somou mais três pontos e se aproximou da parte de cima da tabela, ocupando agora o 4º lugar. Seguimos na luta pelo primeiro objetivo: a classificação. ???? pic.twitter.com/tcPoIANljY