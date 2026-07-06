Treinador explica preservação de Thiago Coelho e elogia novo titular do Santa Cruz

Thiago Coelho e Gabriel Souza, goleiros do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

A vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre o Ituano, no último sábado (4), na Arena de Pernambuco, consolidou o bom momento da Cobra Coral na Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, para além do salto na tabela, um detalhe nos bastidores chamou a atenção: a ausência do goleiro Thiago Coelho, que pelo segundo jogo consecutivo sequer foi relacionado por opção técnica.

Após a partida, o técnico Cristian de Souza quebrou o silêncio sobre a situação do experiente arqueiro. Thiago vinha sendo questionado após ser expulso contra a Ferroviária-SP e falhar diante do Ypiranga-RS. Segundo o comandante tricolor, o momento é de blindagem e recuperação psicológica do atleta.

"O Thiago está sendo recuperado pela gente. Ele falhou, sabe disso, é um cara muito experiente. É normal, a gente tira, dá um tempinho. Trabalha a cabeça dele, vai muito mais que as quatro linhas, que só o jogo. Mas ele está acolhido pela direção e pelo grupo de jogadores. E vai se recuperar", afirmou o treinador.

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Meritocracia e segurança na meta

Enquanto Thiago Coelho trabalha para recuperar as condições ideais, a meta coral foi assumida pelo jovem Gabriel Souza. Titular contra o Paysandu e contra o Ituano, o garoto sofreu apenas um gol e ganhou elogios públicos do chefe, principalmente pela postura na bola aérea.

Cristian de Souza aproveitou o cenário para mandar um recado claro a todo o elenco sobre a disputa por posições, citando também o reserva Rokenedy.

"Ainda bem que temos os meninos Gabriel Souza e o Rokenedy. O jogo do Gabriel foi muito bom, principalmente o jogo aéreo. Vamos jogo a jogo, ninguém tem lugar cativo. Eu falo isso desde que cheguei: joga quem tiver melhor dentro da estratégia de cada jogo", destacou.

Com o resultado positivo, o Tricolor do Arruda deu um salto importante na classificação, assumindo a 4ª colocação com 21 pontos e se firmando na zona de classificação para a próxima fase.

O elenco ganha a semana cheia para treinar e focar no próximo desafio. O Santa Cruz volta a campo no domingo (12), às 11h, quando viaja até Santa Catarina para enfrentar o Barra-SC, na Arena Barra FC.

