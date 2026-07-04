'Construir não é fácil': Cristian usa Copa do Mundo para explicar vitória do Santa Cruz

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Em um confronto direto pelas primeiras posições da Série C, o Santa Cruz levou a melhor e venceu o Ituano por 1 a 0, neste sábado (4), na Arena de Pernambuco. O único gol da partida foi marcado por Renato, que saiu do banco de reservas. Após o apito final, o técnico Cristian de Souza valorizou a maturidade da equipe tricolor e usou o cenário da Copa do Mundo para ilustrar a dificuldade do jogo.

"Se vocês observarem jogos de futebol de maneira geral, aproveitando que a gente está vivendo um momento de Copa do Mundo, construir não é fácil. Eu nem sei como é que terminou a França hoje; todos vocês achavam que iam golear, e a gente viu a dificuldade que foi pra entrar na defesa paraguaia. No nosso nível não é diferente, tem que saber passar por isso", pontuou o comandante coral.

Recompensa do dia a dia e competitividade

O treinador detalhou o xadrez tático travado na Arena de Pernambuco. Diante de um adversário qualificado, Cristian destacou que as mudanças na equipe buscaram encontrar brechas na defesa e restabelecer o equilíbrio do time. A jogada que originou o gol de Renato, segundo ele, foi fruto direto do treinamento.

"Quem está aqui no dia a dia sabe que a gente trabalha essa jogada: o cruzamento, a entrada na área. O gol foi uma recompensa", celebrou. "A luta e o empenho desse grupo foram sensacionais. Foi um comportamento de um time extremamente competitivo, desde o nosso nove até o nosso goleiro. A entrega hoje, ao meu ver, beirou o máximo, e o campeonato é isso", acrescentou.

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Blindagem e foco no objetivo

Com o triunfo dentro de casa, a Cobra Coral deu um salto importante na tabela, assumindo a 4ª colocação com 21 pontos. Apesar de reconhecer que o time "entra de vez na briga para classificar", Cristian de Souza fez questão de blindar o vestiário contra o clima de "já ganhou" que pode tomar conta da torcida.

"Vamos buscar a pontuação que necessita, mas não mudamos aquilo que temos como convicção. É jogo a jogo, sabendo lidar com a euforia do entorno e sabendo controlar o ambiente. Mas com muito pé no chão, porque a gente ainda não conquistou nada", advertiu o técnico.

Sem tempo para estender as comemorações, o elenco tricolor já projeta o próximo desafio longe de Recife. O Santa Cruz volta a campo no domingo (12), às 11h, quando viaja para enfrentar o Barra-SC, na Arena Barra FC.