'Foi uma jogada trabalhada': Renato revela receita do gol que colocou o Santa Cruz no G-4

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Nem sempre os titulares resolvem, e Renato provou isso na noite deste sábado (4), na Arena de Pernambuco. Acionado pelo treinador na etapa final, o atacante precisou de poucos minutos para colocar em prática a estratégia desenhada pela comissão técnica, balançar as redes e garantir o triunfo do Santa Cruz sobre o Ituano. Mais do que os três pontos, o herói da noite celebrou a execução perfeita de uma jogada ensaiada que alçou a Cobra Coral à 4ª colocação da Série C do Brasileiro.

Mais do que o oportunismo, o gol do triunfo foi fruto de repetição. Na saída do gramado, o camisa coral fez questão de dividir os méritos do lance com os companheiros e com a comissão técnica, revelando que a jogada decisiva havia sido desenhada nos treinamentos ao longo da semana.

"Vitória muito importante. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil, mas conseguimos colocar em prática aquilo que o professor trabalhou. É tanto que conseguimos fazer um gol de uma jogada trabalhada, onde o Everaldo puxa pra dentro e a gente teria que atacar o espaço. Fui feliz ali. Gratidão a Deus por esse momento e pela oportunidade", celebrou o atacante.

Everaldo ?? Vitinho ?? Everaldo ?? Renato ???? Gol do Time do Povo e festa da Mais Apaixonada do Brasil!!! ???????????? pic.twitter.com/fF5RbW7EIL — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 5, 2026

Foco no próximo desafio

Se para o Ituano o revés significou a queda para a 8ª posição e a ampliação de um incômodo jejum de cinco jogos sem vencer, para o Santa Cruz o resultado trouxe o combustível necessário para a sequência da competição.

Sem tempo para comemorações prolongadas, Renato já mudou a chave e projetou as dificuldades que o Tricolor do Arruda enfrentará na próxima rodada, longe de seus domínios, contra o Barra-SC. "Agora, temos mais uma semana pra trabalhar e temos mais um jogo difícil fora de casa contra o Barra-SC, vamos pra lá pra buscar os três pontos", projetou o jogador.

O confronto diante da equipe catarinense está marcado para o próximo domingo (12), às 11h. No mesmo dia, às 16h, o Ituano tenta se reabilitar diante da Ferroviária-SP, no Novelli Júnior.

