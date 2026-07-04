Santa Cruz ganha confronto direto contra o Ituano e salta para o 4º lugar da Série C
Com gol de Renato, Santa Cruz bate Ituano e consolida vaga no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro
Publicado: 04/07/2026 às 21:40
Renato, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Em um confronto crucial pelas primeiras posições da Série C, o Santa Cruz levou a melhor e venceu o Ituano por 1 a 0, neste sábado (4), na Arena de Pernambuco, em confronto válido pela 13ª rodada. O gol da vitória foi marcado por Renato, que saiu do banco de reservas na etapa final e decidiu a partida.
Com o resultado positivo dentro de casa, a Cobra Coral saltou para a 4ª colocação, somando agora 21 pontos. Já o Galo de Itu despencou na tabela de classificação e agora fecha o grupo dos classificados, na 8ª posição, com 19 pontos -o tropeço ampliou o momento de instabilidade do time paulista.
O JOGO
O Santa Cruz iniciou a partida impondo seu ritmo e assumindo o controle das ações ofensivas. Com maior posse de bola e presença constante no campo de ataque, a equipe comandada por Cristian de Souza pressionou o Ituano nos primeiros minutos e criou as principais oportunidades do jogo.
A primeira grande chance surgiu de um “latereio”. Em cobrança de lateral de Thiago Ennes, a defesa do Ituano afastou parcialmente e a sobra ficou com Vitinho. De primeira, da entrada da área, o meia soltou uma finalização firme, obrigando o goleiro Saulo a fazer uma grande defesa.
O Tricolor manteve a intensidade e voltou a levar perigo pouco depois. Em uma jogada trabalhada, com troca rápida de passes no setor ofensivo, Ronald encontrou Pedro Favela livre na intermediária. O volante arriscou um belo chute de longa distância e acertou o travessão de Saulo.
Se o Santa Cruz tinha mais posse de bola e controlava as ações ofensivas, o Ituano apostava em uma estratégia bem definida: explorar os contra-ataques e aproveitar eventuais erros da defesa coral. E foi justamente dessa forma que a equipe paulista criou sua melhor oportunidade no primeiro tempo.
Em uma transição rápida, Xavier conduziu o ataque e encontrou Thássio pela direita. O atacante optou pelo cruzamento, mas a defesa do Santa Cruz conseguiu afastar parcialmente. No rebote, o próprio Thássio mostrou oportunismo ao tocar para dentro da área. A bola sobrou para GW, que finalizou na saída do goleiro, mas o zagueiro Matheus Vinícius apareceu de forma decisiva para salvar o Tricolor em cima da linha.
A reta final do primeiro tempo foi marcada pelo domínio do Ituano, que passou a controlar as ações da partida e pressionar o Santa Cruz no campo de defesa. A equipe coral encontrou dificuldades para recompor a marcação, cedeu espaços entre as linhas e teve problemas para conter as investidas do adversário.
Mesmo sofrendo pressão, o Santa Cruz ainda conseguiu criar a última grande oportunidade antes do intervalo. Pela esquerda, Alex Ruan chegou à linha de fundo e fez o cruzamento na medida para Tiago Marques. O centroavante tentou a finalização, mas não conseguiu concluir em direção ao gol. O centroavante reclamou de um possível pênalti, alegando ter sido tocado dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir.
SEGUNDO TEMPO
O Ituano voltou do intervalo mantendo a postura que encerrou o primeiro tempo. Com maior intensidade, a equipe paulista seguiu controlando as ações da partida, ocupando o campo de ataque e pressionando a saída de bola do Santa Cruz.
Do outro lado, o Tricolor repetiu os problemas apresentados nos minutos finais da etapa inicial. A equipe coral encontrou dificuldades na marcação, mostrou desorganização defensiva e passou a ceder muitos espaços, facilitando as investidas do adversário.
O Ituano seguiu pressionando em busca do empate e voltou a assustar a defesa coral. Após boa jogada ofensiva, Xavier recebeu dentro da área e finalizou com força, obrigando Gabriel Souza a fazer uma grande defesa e evitar o gol da equipe paulista.
Quando o momento parecia mais favorável ao Galo de Itu, a Cobra Coral mostrou eficiência para abrir o placar. Em uma boa troca de passes no setor ofensivo, Vitinho acionou Everaldo pela esquerda. O atacante ganhou da marcação e fez um cruzamento preciso para a área. Renato apareceu no tempo certo, subiu mais alto que a defesa paulista e cabeceou firme, sem chances para o goleiro Saulo.
Everaldo ?? Vitinho ?? Everaldo ?? Renato ???? Gol do Time do Povo e festa da Mais Apaixonada do Brasil!!! ???????????? pic.twitter.com/fF5RbW7EIL— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 5, 2026
O gol mudou o panorama da partida e deu mais tranquilidade ao Santa Cruz. Com a vantagem no placar, o Tricolor passou a ocupar melhor os espaços, reduziu as brechas na marcação e conseguiu encaixar os contra-ataques com mais eficiência.
A equipe coral ficou muito perto de ampliar a vantagem em diversas oportunidades. Primeiro, Quirino recebeu na entrada da área, arriscou o chute de média distância e mandou a bola por cima do travessão. Na sequência, foi a vez de Matheus Vinícius tentar de longe. O zagueiro soltou uma finalização forte, obrigando o goleiro do Ituano a fazer boa defesa e espalmar para evitar o segundo gol do Santa Cruz.
Em outra oportunidade, o goleiro Gabriel Souza acelerou a reposição de bola e encontrou Nilton no campo de ataque. O atacante venceu a disputa com a marcação, dominou e serviu Everaldo, que apareceu livre, mas finalizou para fora, desperdiçando mais uma grande oportunidade de ampliar a vantagem coral.
Na reta final da partida, o Ituano aumentou a pressão e passou a se lançar com mais intensidade ao campo de ataque em busca do empate. A equipe paulista apostou principalmente nas jogadas aéreas e nas bolas alçadas na área, tentando explorar o volume ofensivo nos minutos decisivos.
Por outro lado, o Santa Cruz recuou as linhas e passou a administrar a vantagem no placar, reforçando o sistema defensivo e fechando os espaços para conter o adversário. Apesar da insistência do Galo de Itu pelo alto, a defesa coral conseguiu se manter firme e neutralizar as investidas, sem sofrer grandes sustos no fim do confronto.
FICHA DA PARTIDA
SANTA CRUZ 1
Gabriel Coelho; Thiago Ennes (Renato), Willian Alves, Edson Miranda, Matheus Vinicius e Alex Ruan; Pedro Favela e Vitinho (Silva); Ronald (Nilton), Everaldo (Fabinho) e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Cristian de Souza.
ITUANO 0
Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, Matheus Mancini e Tiaguinho (Dal pian); GW, Kauan Richard (Léo Passos), Thássio e Xavier (Felipe Muranga); Neto Berola (Alason) e Razera (Bruno Mezenga). Técnico: Mazola Júnior.
Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)
Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)
Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA)
Cartões amarelos: Edson Miranda, William Alves (STA) Kauan Richard, GW (ITU)
Gol: Renato (10'/2º) (STA)
Público total: 10.935 torcedores
Renda: R$ 271.288,00