Santa Cruz x Ituano: onde assistir, horário e escalações pela 13º rodada da Série C
Santa Cruz e Ituano se enfrentam nesta sábado (4), às 19h30, na Arena de Pernambuco, pela 13º rodada da Série C
Publicado: 04/07/2026 às 08:00
Everaldo, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Buscando se consolidar de vez no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro, grupo de classificação à próxima fase, o Santa Cruz mede forças contra o Ituano, neste sábado (4), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em confronto válido pela 13ª rodada. O confronto ganha contornos de "decisão", já que se trata de um duelo direto entre duas equipes que brigam ponto a ponto na tabela da Terceirona.
Após passar mais de dois meses afastado do pelotão de frente, o que vinha ocorrendo desde a segunda rodada, o Tricolor do Arruda finalmente reencontrou o caminho do G-8. A Cobra Coral ocupa atualmente a 7ª colocação, com 18 pontos, sustentando uma vantagem de apenas um ponto para o primeiro time fora da zona de classificação.
Do outro lado, o Galo de Itu vive um cenário de pressão. Apesar de figurar em 4º lugar, com 19 pontos, e mirar a caça aos líderes, a equipe paulista amarga uma sequência incômoda de quatro jogos sem vencer (três empates e uma derrota). Na última rodada, o Ituano tropeçou em casa ao empatar sem gols com o Maranhão.
Desfalque na defesa e retornos
Para o duelo na Arena, o técnico Cristian de Souza terá um desfalque importante no sistema defensivo: o zagueiro Eurico cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o comandante ganha os reforços do zagueiro William Alves, do lateral-esquerdo Alex Ruan e do atacante Renato, que voltam de suspensão.
A principal dúvida na escalação gira em torno da formação tática. Cristian de Souza estuda se mantém o esquema com três zagueiros, promovendo a permanência de Matheus Vinícius na vaga de Eurico, ou se desfaz a linha de três para promover o retorno do lateral Alex Ruan. Além disso, o departamento médico coral corre contra o tempo para reavaliar o goleiro Thiago Coelho, o lateral Zé Mário e os atacantes Eron e Marquinhos.
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Adversário
No banco de reservas do Ituano está Mazola Júnior, técnico com rodagem pelo futebol pernambucano e velho conhecido da torcida do Sport e Náutico. O treinador tenta ajustar o setor ofensivo do Galo, que passou em branco na última rodada. A grande interrogação do comandante paulista está justamente na referência do ataque: Léo Passos e Bruno Mezenga, ambos com passagens pelo Náutico.
FICHA DA PARTIDA
SANTA CRUZ
Gabriel Coelho; Thiago Ennes, Willian Alves, Edson Miranda e Alex Ruan (Matheus Vinicius); Silva e Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo e Quirino (Tiago Marques). Técnico: Cristian de Souza.
ITUANO
Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, Carlão e Tiaguinho; GW, Kauan Richard, Thássio e Xavier; Neto Berola e Léo Passos (Bruno Mezenga). Técnico: Mazola Júnior.
Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)
Horário: 19h30
Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)
Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA)
Transmissão: SportyNet (Youtube)