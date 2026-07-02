Elenco do Santa Cruz não realiza treinamento no campo em meio aos problemas com atrasos salariais

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Em meio à tensão interna pelos recorrentes atrasos salariais, o elenco do Santa Cruz não realizou treinamento no campo na manhã desta quinta-feira (2), no estádio do Arruda. Os jogadores se restringiram a fazer apenas atividades internas dentro do clube, que contaram com a presença do presidente Bruno Rodrigues.

Segundo o Podcast Beberibe 1285, a reunião entre o elenco e o mandatário para tratar de questões financeiras acabou se estendendo, impossibilitando o treino de rotina.

Ao Diario de Pernambuco, o Santa Cruz não detalhou o motivo de as atividades fugirem do habitual nesta quinta-feira. Segundo o executivo de futebol Alex Brasil, o dia foi de treino de sala, com a realização de atividades internas e a presença do poder executivo coral.

Há a expectativa de que a reunião entre a diretoria e os jogadores tenha encaminhado questões internas importantes envolvendo os problemas financeiros. Após a vitória sobre o Paysandu na última rodada da Série C, o atacante Everaldo chegou a cobrar a direção coral publicamente.

“A gente só pede um pouco de colaboração das pessoas que fazem parte do clube, que olhem para o clube com mais carinho, que busquem soluções para resolver questões salariais. Sei que é difícil, mas todo trabalhador é digno de receber o seu salário. A gente está passando por um momento difícil", disse Everaldo na ocasião.

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