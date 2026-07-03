Diretoria do Santa Cruz tenta quitar parte de salários atrasados antes de atividade no Arruda

Santa Cruz corre contra o tempo para pagar elenco antes do último treino para encarar o Ituano

Jogadores e diretoria do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz))

O relógio corre contra a diretoria do Santa Cruz. O elenco tricolor tem treinamento marcado para às 18h desta sexta-feira (3), no estádio do Arruda, para realizar o último treino antes do confronto contra o Ituano. No entanto, a grande expectativa nos bastidores não é a definição tática do time, mas sim a financeira: a promessa interna é que os jogadores recebam ao menos uma parte dos vencimentos que estão em atraso antes do início da movimentação no gramado.

A quitação parcial da folha salarial passou a ser tratada como prioridade absoluta pela diretoria na tentativa de reduzir a crise interna. A atividade desta sexta-feira é considerada decisiva para restabelecer o ambiente e garantir que o elenco entre em campo concentrado exclusivamente na partida e na busca pelo resultado.

A urgência para o pagamento ganhou força após os problemas extracampo cancelarem a programação de treinos na manhã de quinta-feira (2). Em vez de irem para o gramado do Arruda, os atletas e a diretoria tricolor protagonizaram uma reunião de cobrança nos bastidores. Como reflexo do protesto pelos salários atrasados, o elenco limitou-se a atividades internas na academia e nos vestiários.

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Esta já é a segunda vez na temporada que a crise financeira interfere diretamente na agenda do futebol coral, no mês passado, o elenco adotou a mesma postura em um sábado de preparação para o jogo contra o Brusque.

Decisão na Arena de Pernambuco

O clima de incerteza nos bastidores contrasta com o bom momento da equipe dentro das quatro linhas na Série C. Atualmente na sétima posição, com 18 pontos, o Tricolor do Arruda está na zona de classificação para a segunda fase da competição.

Buscando blindar os atletas do extracampo, o Santa Cruz volta a campo neste sábado (4), diante do Ituano, às 19h30, na Arena de Pernambuco.

