Fabinho destaca desafios da Série C e cobra postura ofensiva do Santa Cruz

Fabinho, volante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Para que uma equipe se consolide no G-8 e busque o acesso na Série C, a cartilha do futebol é clara: fazer o dever de casa é obrigação. No Santa Cruz, contudo, a teoria tem esbarrado na prática. Com um desempenho oscilante como mandante, o Tricolor se prepara para uma sequência crucial de jogos.

Em cinco partidas disputadas com o mando de campo nesta Terceirona, a Cobra Coral conquistou apenas sete pontos, um aproveitamento de 46,6%. Foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. O retrospecto irregular liga o alerta, mas, de acordo com o volante Fabinho, o grupo está ciente da necessidade de evolução, independentemente de onde a partida seja realizada.

“Nos preparamos para todas as partidas, seja dentro de casa ou fora de casa. Geralmente, o retrospecto para que uma equipe seja bem-sucedida dentro da competição é somar os pontos dentro de casa. Só que na prática isso pode acontecer de uma maneira diferente. Pode acontecer. A nossa expectativa é ganhar dentro e fora de casa”, avaliou o meio-campista.

O desafio de propor o jogo

Um dos principais obstáculos diagnosticados pelo elenco é o comportamento tático dos visitantes na Arena de Pernambuco. Bem fechados, os adversários costumam entregar a bola ao Santa Cruz e apostar no erro coral. Para Fabinho, furar essas linhas defensivas vai exigir do time uma dose extra de coragem e paciência para lidar com os erros decorrentes de uma postura mais ofensiva.

“A Série C é um campeonato muito difícil. Você joga dentro de casa, o adversário às vezes vem com uma linha mais baixa dificultando, esperando para que a nossa equipe proponha o jogo. E, obviamente, quando você está disposto a propor o jogo, você vai errar. Mas, se você quiser ganhar os jogos, vai ter que arriscar mais”, cobrou o volante.

Próximo desafio

O primeiro teste dessa nova postura acontece já no próximo sábado (4). O Santa Cruz inicia a sequência como mandante diante do Ituano, às 19h30, na Arena de Pernambuco. A expectativa interna é de que a estratégia desenhada durante a semana consiga neutralizar a postura defensiva da equipe paulista.

“Nós temos um jogo muito difícil também contra o Ituano. E nós vamos procurar, do início ao fim, essa estratégia para vencer essa partida”, concluiu.

