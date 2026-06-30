Olho no secador: Santa Cruz torce contra tropeços de rivais para seguir no G-8 da Série C
Tricolor fez o seu dever de casa contra o Paysandu, mas depende de tropeços de Amazonas e Caxias na Série C
Publicado: 30/06/2026 às 12:19
Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A importante vitória do Santa Cruz contra o Paysandu, no último sábado (27), trouxe o alívio esperado e colocou o Tricolor, ao menos de forma momentânea, de volta ao G-8. No entanto, para fechar a 12ª rodada dentro da zona de classificação, a Cobra Coral precisará ligar o "secador" na noite desta terça-feira (30). O time coral só deixa o grupo dos oito primeiros caso Caxias e Amazonas vençam seus respectivos confrontos.
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Mais cedo, às 19h30, o foco se volta para o Rio Grande do Sul, onde o Caxias recebe o Anápolis no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Assim como no jogo do Rio, o time da casa tenta frear as pretensões dos visitantes, em um duelo que mexe diretamente com a matemática da parte de cima da tabela.
Decisão em casa no sábado
No próximo sábado (4) o Santa Cruz recebe o Ituano, às 19h30, na Arena de Pernambuco. Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, os dois clubes fazem um confronto direto crucial nesta reta final de primeira fase. Nesse cenário, o fator casa ganha um peso ainda maior: uma vitória em Recife não apenas consolida o Santa Cruz na briga pela classificação, como também garante a ultrapassagem contra um concorrente direto pela vaga.