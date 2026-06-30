Olho no secador: Santa Cruz torce contra tropeços de rivais para seguir no G-8 da Série C

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A importante vitória do Santa Cruz contra o Paysandu, no último sábado (27), trouxe o alívio esperado e colocou o Tricolor, ao menos de forma momentânea, de volta ao G-8. No entanto, para fechar a 12ª rodada dentro da zona de classificação, a Cobra Coral precisará ligar o "secador" na noite desta terça-feira (30). O time coral só deixa o grupo dos oito primeiros caso Caxias e Amazonas vençam seus respectivos confrontos.

O primeiro secador tricolor estará apontado para o Rio de Janeiro. Às 20h30, Volta Redonda e Amazonas se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira. Na 9ª colocação com 17 pontos, um a menos que o Floresta, atual oitavo colocado, o Amazonas tenta se recuperar no campeonato e vem de uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Anápolis. Para o Santa Cruz, um empate ou uma vitória do Volta Redonda (que tenta se reerguer após perder para o Botafogo-PB) mantém a equipe amazonense atrás na tabela.

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Mais cedo, às 19h30, o foco se volta para o Rio Grande do Sul, onde o Caxias recebe o Anápolis no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Assim como no jogo do Rio, o time da casa tenta frear as pretensões dos visitantes, em um duelo que mexe diretamente com a matemática da parte de cima da tabela.

Decisão em casa no sábado

No próximo sábado (4) o Santa Cruz recebe o Ituano, às 19h30, na Arena de Pernambuco. Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, os dois clubes fazem um confronto direto crucial nesta reta final de primeira fase. Nesse cenário, o fator casa ganha um peso ainda maior: uma vitória em Recife não apenas consolida o Santa Cruz na briga pela classificação, como também garante a ultrapassagem contra um concorrente direto pela vaga.