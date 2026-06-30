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Santa Cruz
Mudança

CBF altera horário de Santa Cruz x Ituano; duelo direto vale consolidação no G-8

Mudança na tabela: Santa Cruz recebe o Ituano em novo horário na Arena de Pernambuco

Paulo Mota

Publicado: 30/06/2026 às 11:34

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Eurico, zagueiro do Santa Cruz/Rafael Vieira

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a mudança no horário da partida entre Santa Cruz e Ituano, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Inicialmente agendado para às 21h, o confronto foi antecipado para às 19h30 do próximo sábado (3), dia 4 de julho, na Arena de Pernambuco.

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O clima no Arruda não poderia ser melhor para o confronto. O Santa Cruz chega para a partida sob o combustível de um resultado histórico na última rodada. No último sábado (27), o Tricolor foi até Belém (PA) e bateu o Paysandu por 3 a 1, em plena Curuzu, uma vitória inédita, já que a equipe pernambucana nunca havia vencido o Papão atuando em seus domínios na história.

O triunfo maiúsculo recolocou o Santa Cruz nos trilhos da Série C. A equipe saltou para os 18 pontos, assumiu a sétima colocação e retornou ao cobiçado G-8. Agora, a Cobra Coral diante de sua torcida, a missão é transformar a força do mando de campo como trunfo necessário para fincar raízes de vez no grupo dos classificados.

O duelo no Arruda é tratado internamente como um confronto de “seis pontos”. Diante do Ituano, quarto colocado e adversário direto na luta pelas primeiras posições, o Santa Cruz entra em campo ciente da importância do resultado para a sequência da competição.

Separados por apenas um ponto na tabela, os dois clubes disputam diretamente uma vaga na zona de classificação à próxima fase. Nesse cenário, a partida em Recife ganha peso decisivo: uma vitória tricolor pode significar a ultrapassagem contra um adversário direto.

CBF , horário , Ituano , mudança , Santa Cruz
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