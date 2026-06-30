CBF altera horário de Santa Cruz x Ituano; duelo direto vale consolidação no G-8
Mudança na tabela: Santa Cruz recebe o Ituano em novo horário na Arena de Pernambuco
Publicado: 30/06/2026 às 11:34
Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a mudança no horário da partida entre Santa Cruz e Ituano, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Inicialmente agendado para às 21h, o confronto foi antecipado para às 19h30 do próximo sábado (3), dia 4 de julho, na Arena de Pernambuco.
O triunfo maiúsculo recolocou o Santa Cruz nos trilhos da Série C. A equipe saltou para os 18 pontos, assumiu a sétima colocação e retornou ao cobiçado G-8. Agora, a Cobra Coral diante de sua torcida, a missão é transformar a força do mando de campo como trunfo necessário para fincar raízes de vez no grupo dos classificados.
O duelo no Arruda é tratado internamente como um confronto de “seis pontos”. Diante do Ituano, quarto colocado e adversário direto na luta pelas primeiras posições, o Santa Cruz entra em campo ciente da importância do resultado para a sequência da competição.
Separados por apenas um ponto na tabela, os dois clubes disputam diretamente uma vaga na zona de classificação à próxima fase. Nesse cenário, a partida em Recife ganha peso decisivo: uma vitória tricolor pode significar a ultrapassagem contra um adversário direto.
ALTERAÇÃO NO HORÁRIO! ?— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 30, 2026
Tricolor, a partida do próximo sábado (4), contra o Ituano, na Arena de Pernambuco, tem novo horário: 19h30.
É dia de jogar junto. ???? pic.twitter.com/Wnf00JJJn1