Santa Cruz lança pacotes promocionais para jogos na Arena pela reta final da Série C
Tricolor oferece ingressos com até 60% de desconto para todos os torcedores
Publicado: 29/06/2026 às 21:27
Torcida do Santa Cruz em jogo na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)
De olho na reta final da primeira fase da Série C, o Santa Cruz anunciou uma ação especial para fortalecer a presença da torcida nos próximos compromissos na Arena de Pernambuco.
O clube lançou, nesta segunda-feira (29), pacotes promocionais de ingressos para os quatro jogos restantes da equipe como mandante na competição, contra Ituano, Figueirense, Maranhão e Caxias.
A iniciativa, divulgada pelas redes sociais do Tricolor, oferece descontos que chegam a 60% para o público geral e até 70% para sócios em alguns setores. O objetivo é impulsionar o apoio das arquibancadas em um momento considerado crucial na luta pela classificação e pelo acesso.
Na rodada passada, com a vitória sobre Paysandu, Cobra Coral subiu para 18 pontos e assumiu a sétima posição, voltando ao G8 da competição.
Em publicação oficial, o Santa destacou a importância da participação da torcida neste momento da temporada.
“Tricolor, entramos na reta final da primeira fase da Série C, e sua presença é fundamental para o time. Lançamos um pacote para você garantir seu lugar nos próximos quatro jogos na Arena e lutar com a gente até o fim pelo objetivo do acesso”, publicou o clube.
VALORES DOS INGRESSOS
- Para o setor Leste Superior, os torcedores poderão adquirir o pacote completo por R$ 60, valor que corresponde a R$ 15 por partida.
- No Sul Inferior e Norte Inferior, o pacote para não sócios custa R$ 80, enquanto os sócios pagam R$ 60.
- No Leste Inferior, os valores são de R$ 96 para não sócios e R$ 72 para associados.
- O Oeste Inferior terá pacotes por R$ 128 para o público geral e R$ 96 para sócios.
A promoção contempla os quatro próximos compromissos do Santa Cruz na Arena de Pernambuco.
Segundo o clube, inicialmente apenas o setor Leste Superior será aberto para a partida do próximo sábado (4), contra o Ituano, pela 13ª rodada da Série C. Os demais setores serão liberados conforme a demanda de ingressos.
Os sócios terão prioridade na compra dos pacotes e na realização do check-in. A abertura das vendas acontece nesta terça-feira (30), às 10h para associados. Já o público geral poderá adquirir os ingressos a partir das 16h.
JUNTOS PELO OBJETIVO! ????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 29, 2026
Tricolor, entramos na reta final da primeira fase da Série C, e sua presença é fundamental para o time.
Lançamos um pacote para você garantir seu lugar nos próximos quatro jogos na Arena e lutar com a gente até o fim pelo objetivo do acesso. Apoie,… pic.twitter.com/VnHUMKN1cd