Everaldo cobra direção do Santa Cruz sobre atrasos salariais: "Que busquem soluções"

Everaldo, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Após marcar seu primeiro gol com a camisa do Santa Cruz e ser um dos melhores em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Paysandu, sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C, o atacante Everaldo soltou o verbo após a partida. O jogador cobrou uma resolução das pendências financeiras do clube com o elenco.

"A gente só pede um pouco de colaboração das pessoas que fazem parte do clube, que olhem para o clube com mais carinho, que busquem soluções para resolver questões salariais. Sei que é difícil, mas todo trabalhador é digno de receber o seu salário. A gente está passando por um momento difícil", disse Everaldo em entrevista ao canal Sportynet.

O Santa Cruz tem débitos em diferentes estágios. Segundo o próprio Everaldo, com ele, a dívida é de dois meses de imagens e dois de carteira (CLT).

“A gente está vivendo num momento difícil do futebol, não só o Santa Cruz, mas a gente sabe que precisa ser resolvido. Da mesma forma que perdemos um jogo em casa na semana passada (Ypiranga) e precisamos vir aqui resolver, as pessoas que conseguem resolver têm de correr atrás e dar um jeito. Não sei como, mas elas têm que fazer algo para mudar isso para quem não vire cultural. Já faz um tempo que isso vem acontecendo e precisa mudar”, finalizou o atacante.

SEMPRE COM VOCÊS! Agradecimento especial aos presentes. ????



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DENTRO DE CAMPO

O Santa Cruz conseguiu uma grande vitória diante do Paysandu, 3 a 1, sábado (27), no estádio da Curuzu, em Belém (PA). O triunfo foi histórico, uma vez que o tricolor nunca tinha vencido o Papão em Belém.



Desta vez o ataque coral funcionou, fazendo três gols pela primeira vez na Terceirona de 2026. O primeiro foi contra, de Juninho. Ainda no 1º tempo, Everaldo aumentou o placar. No 2º tempo, Fabinho fez o terceiro e Juninho fez o de honra dos paraenses.



A vitória foi muito importante para o Santa, que subiu para 18 pontos, assumiu a sétima posição, voltando ao G8 da competição. O Paysandu é o terceiro, com 20. Os corais voltam a campo no sábado (4/7), contra o Ituano na Arena de Pernambuco.

