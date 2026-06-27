Santa Cruz vence Paysandu, quebra tabu, e entra no G8 da Série C do Brasileiro
Santa Cruz conseguiu uma grande vitória diante do Paysandu, 3 a 1, neste sábado (27), no estádio da Curuzu; tricolor nunca tinha vencido o Papão em Belém.
Publicado: 27/06/2026 às 19:05
Santa Cruz venceu o Paysandu (Santa Cruz/Divulgação)
O Santa Cruz conseguiu uma grande vitória diante do Paysandu, 3 a 1, neste sábado (27), no estádio da Curuzu, em Belém (PA), pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi histórico, uma vez que o tricolor nunca tinha vencido o Papão em Belém.
Desta vez o ataque coral funcionou, fazendo três gols pela primeira vez na Terceirona de 2026. O primeiro foi contra, de Juninho. Ainda no 1º tempo, Everaldo aumentou o placar. No 2º tempo, Fabinho fez o terceiro e Juninho fez o de honra dos paraenses.
A vitória foi muito importante para o Santa, que subiu para 18 pontos, assumiu a sétima posição, voltando ao G8 da competição. O Paysandu é o terceiro, com 20. Os corais voltam a campo no sábado (4/7), contra o Ituano na Arena de Pernambuco.
CHA-PU-LE-TEI!!!!!!!!!!!!!! ????????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 27, 2026
Com gol contra, gol de Everaldo e gol de Fabinho, o Time do Povo pintou Belém de preto, branco e vermelho e volta para Recife com mais três pontos na bagagem! ????????
Seguimos juntos, sempre. ??
????: Fábio Floriano pic.twitter.com/FT7ZunOQVk
O JOGO
Com as ausências de William Alves e Alex Ruan, o técnico Cristian de Souza colocou o zagueiro Matheus Vinícius pelo lado esquerdo da defesa e Thiago Ennes pela ala direita. No ataque, Quirino foi o escolhido como centroavante.
E o Paysandu já começou explorando o lado esquerdo da defesa coral. Edilson fez boa jogada com Thaylllon e a bola chegou para Kleiton Pego dentro da área, que soltou a bomba. Eurico evitou de cabeça o gol.
Parecia que o jogo só tinha um lado, no caso o direito do ataque do time da casa e esquerdo do tricolor. Em 15 minutos, foram cinco escanteios para o bicolor, todos pelo lado direito.
O Santa Cruz assustou pela primeira vez aos 25, em chute de Everaldo de fora da área que quase caiu no ângulo do goleiro Gabriel Mesquita. Mas no escanteio, o próprio Everaldo cruzou no primeiro pau e Juninho desviou para o próprio gol: Santa 1 a 0.
Na frente do placar, a Cobra Coral tentou controlar mais o jogo, mas o Paysandu seguia pressionando. Aos 32, Juninho ganhou de Edson Miranda e, cara a cara com o goleiro Gabriel Souza, chutou para fora.
E em um rápido contra-ataque nos acréscimos, o Santa deu mais um bote certeiro. Ronald fez grande jogada e tocou para Everaldo, que acertou chute forte e rasteiro: 2 a 0.
SEGUNDO TEMPO
Com a boa vantagem do placar, o técnico Cristian de Souza manteve a mesma formação para o segundo tempo. No Paysandu, Junior Rocha colocou mais força ofensiva, com a entrada do centroavante Italo no lugar de Thayllon.
O segundo tempo começou muito movimentado. Marcinho e Italo assustaram o goleiro Gabriel Souza. O Santa respondeu com Quirino, que chutou forte e obrigou Gabriel Mesquita a fazer boa defesa.
Aos 10, o técnico coral foi obrigado a fazer uma mudança forçada, com Ronald saindo de campo lesionado e Leo Costa entrou no jogo. Seguro na defesa, o Santa fez mais um. Aos 23, Tiago Marques faz grande jogada e cruzou para Fabinho completar: 3 a 0. O Paysandu conseguiu descontar aos 28, em chute rasteiro de Juninho.
O Papão pressionou até os acréscimos, mas o Santa segurou a grande vitória por 3x1.
FICHA DA PARTIDA - PAYSANDU 1X3 SANTA CRUZ
PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Edilson (Thalyson), Castro, Bruno Bispo e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Henrico (Lucas Cardoso)e Marcinho; Thayllon (Italo), Kleiton Pego e Juninho. Técnico: Júnior Rocha.
SANTA CRUZ: Gabriel Coelho; Eurico, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Thiago Ennes, Pedro Favela, Silva (Fabinho) e Vitinho (Rodrigues); Ronald (Leo Costa), Everaldo (Robinho) e Quirino (Tiago Marques). Técnico: Cristian de Souza.
Local: Estádio da Curuzu, em Belém (PA)
Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP).
Gols: Juninho contra (26’/1º) e Everaldo (46’/1º); Tiago Marques (23’/2º) e Juninho (28’/2º)
Amarelos: Lucas Cardoso (PAY); Edson Miranda, Gabriel Souza e Eurico (SAN)