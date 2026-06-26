Eurico projeta decisão contra o Paysandu e cobra foco total do Santa Cruz: 'Muito mais concentrado'

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Buscando se recuperar imediatamente após a quebra da invencibilidade do técnico Cristian de Souza, o Santa Cruz visita o Paysandu neste sábado (27), às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém. O duelo é tratado internamente como um verdadeiro confronto de “seis pontos”, já que o Tricolor tenta desbancar um concorrente direto para fincar os pés na zona de classificação da Terceirona.

Ciente do tamanho do desafio em solo paraense, o zagueiro Eurico destacou a boa preparação do elenco coral ao longo da semana. Para o defensor, o segredo para vencer o Paysandu dentro de seus domínios será o equilíbrio emocional e a atenção redobrada.

“A expectativa é boa. Tivemos bastante [tempo] durante a semana pra chegar lá e fazer um bom jogo, sabemos da dificuldade. O adversário está no topo da tabela, onde a gente também quer entrar de vez. Então, a gente tem que estar muito concentrado, muito equilibrado, muito focado mesmo pra conseguir fazer um bom jogo lá e sair de lá pontuando”, avaliou o zagueiro.

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O peso do jogo aumentou após o Santa Cruz tropeçar diante de sua torcida na rodada passada contra o Ypiranga-RS. Sem esconder o incômodo pelo resultado negativo no Arruda, Eurico cobrou uma postura ainda mais "antenada" da equipe longe de Recife e mandou um recado direto para o torcedor tricolor.

“A gente queria muito pontuar em casa, mas infelizmente não conseguimos. Para esse jogo a gente tem que estar mais antenado, muito mais concentrado do que a gente jogou em casa, que a gente precisa dessa vitória. Então, a gente tem que ir pra lá com foco total, para buscar os três pontos. É isso que a torcida pode esperar: muita entrega, garra e determinação, que a gente vai fazer de tudo para trazer os três pontos”, garantiu.

Na cola do G-8, o Tricolor do Arruda ocupa a 9ª colocação com 15 pontos, apenas um atrás do Caxias, último integrante do grupo que avança de fase. Já o Papão da Curuzu vive situação mais confortável: está em 3º lugar, com 20 pontos, e precisa do resultado positivo para seguir na caça à liderança da competição.

