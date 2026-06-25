Cristian de Souza estuda opções e mantém disputa aberta na meta do Santa Cruz

Cristian de Souza avalia disputa no gol do Santa Cruz antes de jogo contra o Paysandu

Thiago Coelho e Gabriel Souza, goleiros do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

De olho em mais um compromisso decisivo pela Série C, o Santa Cruz encara o Paysandu, neste sábado (27), às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém. Além da missão de somar pontos fora de casa, o Tricolor do Arruda convive com uma indefinição importante no elenco: a disputa pela titularidade da camisa 1.

Nos bastidores, a comissão técnica ainda avalia qual goleiro reúne as melhores condições para assumir a posição, em meio à busca por maior regularidade defensiva em um momento decisivo da competição.

Com a chegada do técnico Cristian de Souza, Thiago Coelho assumiu o posto de preferido na meta tricolor, deixando o jovem Gabriel Souza no banco. No entanto, as atuações recentes reacenderam o debate sobre a titularidade.

Momentos opostos

Thiago Coelho, mais experiente, atravessa um período de oscilação. O goleiro foi expulso no confronto diante da Ferroviária-SP e, mais recentemente, falhou na partida contra o Ypiranga-RS. As falhas abriram espaço para questionamentos, principalmente pelo bom desempenho do seu concorrente direto.

Gabriel Souza correspondeu bem quando acionado. Entrou em uma fogueira após a expulsão de Thiago contra a Ferroviária e garantiu uma grande atuação na partida seguinte, contra o Brusque, demonstrando segurança para assumir a posição.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Apesar da pressão externa, o técnico Cristian de Souza tratou de blindar o goleiro mais experiente e descartou qualquer tipo de punição ou individualização dos erros.

"Não, nós não vamos execrar ninguém. Eu não vou apontar culpados, não trabalho dessa forma. O Thiago é um jogador experiente, um goleiro experiente. Vai saber passar pelo erro", destacou o treinador.

Por outro lado, o comandante elogiou o papel de Gabriel Souza e deixou claro que o elenco está em aberto, condicionando a escalação à estratégia de cada rodada.

"O Gabriel fez um bom jogo lá em Brusque e a gente vai… Ninguém tem lugar cativo, ninguém tem lugar fixo. A cada jogo a gente vai achar os 11 melhores para iniciar a partida dentro de uma estratégia, de uma análise do adversário", enfatizou.

Cristian de Souza reforçou que o momento do campeonato exige pragmatismo. "É dessa forma que eu vou fazer. Até o final a gente vai trabalhar dessa forma. Eu chego em meio à competição. Então eu tenho que ser muito estrategista, tenho que trabalhar de jogo a jogo."

Equilíbrio nos números

Os dados dos dois arqueiros nesta Série C mostram que a disputa é acirrada e justifica a dúvida na cabeça do torcedor. Gabriel jogou menos, mas ostenta uma média de gols sofridos ligeiramente menor.

Gabriel Souza: 5 jogos | 3 gols sofridos (média de 0,6 por partida)

Thiago Coelho: 7 jogos | 5 gols sofridos (média de 0,71 por partida)