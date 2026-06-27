Paysandu x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações pela 12º rodada da Série C
Paysandu e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (27), às 17h, no estádio da Curuzu, pela 12º rodada da Série C
Publicado: 27/06/2026 às 08:00
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Buscando se recuperar após a quebra da invencibilidade do técnico Cristian de Souza, o Santa Cruz visita o Paysandu neste sábado (27), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. O duelo, válido pela 12ª rodada da Série C, é considerado um confronto de “seis pontos” contra um concorrente direto na briga por uma vaga na próxima fase da Terceirona.
Indefinição na meta coral
Além da missão de somar pontos fora de casa, o Santa Cruz convive com uma disputa acirrada pela titularidade da camisa 1. Thiago Coelho, mais experiente, atravessa um período de oscilação. O goleiro foi expulso no confronto diante da Ferroviária-SP e, mais recentemente, falhou na derrota contra o Ypiranga-RS.
As falhas abriram espaço para questionamentos, principalmente pelo bom desempenho do seu concorrente direto. Gabriel Souza correspondeu bem quando acionado: entrou em uma "fogueira" após a expulsão de Thiago no interior paulista e garantiu uma grande atuação na partida seguinte, contra o Brusque, demonstrando segurança para assumir a posição.
Desfalques e quebra-cabeça na escalação
Para o duelo em Belém, o técnico Cristian de Souza terá problemas para remontar o sistema defensivo. O zagueiro Willian Alves e o lateral-esquerdo Alex Ruan receberam o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumprem suspensão automática. Já o atacante Renato, que vinha sendo acionado no decorrer das partidas, foi expulso no segundo tempo diante da equipe gaúcha e também fica de fora.
Caso opte pela manutenção da formação estrutural, o treinador deve acionar um zagueiro de ofício, com Jefferson e Matheus Vinicius disputando a vaga na zaga. Outra alternativa considerada é o retorno do lateral Thiago Ennes. Recuperado de lesão, o atleta voltou a ganhar minutos no último jogo e pode reassumir a titularidade.
Adversário
O Paysandu chega embalado após uma vitória importante diante do Maranhão, fora de casa, por 2 a 1. Para este sábado, o técnico do Papão contará com o retorno do volante Brian Macapá, que cumpriu suspensão automática na última rodada e deve retomar seu posto na equipe titular.
No ataque, a principal dúvida fica entre Thayllon e Ítalo. Principal artilheiro do Paysandu na temporada 2026 com 13 gols, Ítalo convivia com um incômodo jejum na Série C, sem balançar as redes há pouco mais de um mês. No entanto, o camisa 9 desencantou justamente no último sábado (20), marcando o gol que garantiu os três pontos no Maranhão, e acirrou a disputa pela vaga entre os titulares.
FICHA DA PARTIDA
PAYSANDU
Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Brian Macapá, Henrico e Marcinho; Thayllon (Italo), Pego e Juninho. Técnico: Júnior Rocha.
SANTA CRUZ
Thiago Coelho (Gabriel Coelho); Eurico, Jefferson (Thiago Ennes) e Edson Miranda; Zé Mário, Fabinho e Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo e Eron. Técnico: Cristian de Souza.
Local: Estádio da Curuzu, em Belém (PA)
Horário: 17h
Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)
Transmissão: Band (TV Aberta) e SportyNet (Youtube)