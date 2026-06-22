Suspeito de matar ex-jogador do Santa Cruz Brasão é preso em Santa Catarina

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), após ser detido, o suspeito ficou em silêncio. Além de Brasão, outro homem, de 20 anos, foi morto

Brasão, atacante do Santa Cruz (Ricardo Fernandes/Acervo DP)

Um suspeito de matar a tiros o ex-jogador do Santa Cruz Ivan Fiel da Silva, conhecido como Brasão, foi preso pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC). O homem foi detido na cidade de Jaguaruna, a cerca de 22 quilômetros do município de Tubarão, onde aconteceu o crime.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi localizado pelos policiais ainda na tarde da sexta (19), de acordo com informações repassadas pela PCSC no sábado (20).

Após ser detido, o suspeito se recusou a falar. Sem o depoimento dele, foram ouvidos policiais acionados para a ocorrência e testemunhas.

“Nos próximos dias, a gente vai conseguir materializar todos os dados coletados, elaborar relatórios, coletar imagens, ouvir ainda outras tantas testemunhas que ainda não foram inquiridas”, disse o delegado André Crisostomo, da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Tubarão.

Relembre

O ex-jogador do Santa Cruz Brasão foi morto a tiros por volta das 4h50 da sexta-feira (19), na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Ivan Fiel da Silva tinha 44 anos e foi baleado em um estabelecimento comercial que ele possuía no bairro Vila Esperança.

Um homem de 20 anos também foi morto a tiros pelo mesmo atirador. Segundo a PCSC, em uma conveniência a cerca de 500 metros do local onde Brasão foi assassinado, um outro homem, de 20 anos, foi morto da mesma forma em uma conveniência.

“As informações preliminares colhidas pelas equipes de segurança no local apontam que os dois atentados foram praticados pelo mesmo executor”, destacou a nota policial enviada ao Diario de Pernambuco.

Os casos são tratados inicialmente pela Polícia Civil como homicídios dolosos.

A morte de Brasão causou comoção no mundo do futebol. Ele teve passagens marcantes por clubes tradicionais, como o Santa Cruz, que lamentou o falecimento.