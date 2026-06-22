Santa Cruz perde três jogadores por suspensão para duelo contra o Paysandu

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Após desperdiçar a chance de entrar no G-8 dentro de casa, o Santa Cruz inicia a semana de preparação para o confronto decisivo contra o Paysandu no próximo sábado (27) em meio a dificuldades. Para o duelo, o técnico Cristian de Souza terá de lidar com ao menos três desfalques por suspensão automática, o que obriga a comissão técnica a promover mudanças na equipe titular.

Os principais problemas do Santa Cruz estão concentrados no sistema defensivo para o confronto diante do Paysandu. O zagueiro Willian Alves e o lateral-esquerdo Alex Ruan receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Ypiranga-RS e cumprem suspensão automática. Já o atacante Renato, que vinha sendo acionado no decorrer das partidas, foi expulso no segundo tempo diante da equipe gaúcha.

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Com duas baixas no setor defensivo, o técnico Cristian de Souza avalia alternativas para recompor a equipe na próxima rodada. A principal preocupação está em manter a consistência do sistema defensivo sem comprometer o equilíbrio tático já consolidado ao longo da competição.

Caso opte pela manutenção da formação inicial, o treinador acionaria um zagueiro de ofício, com Jefferson e Matheus Vinicius disputando a vaga. A opção é vista como uma forma de preservar a estrutura da equipe. Outra alternativa considerada é o retorno do lateral Thiago Ennes. Recuperado de lesão, o atleta voltou a ganhar minutos na última partida e pode reassumir a titularidade.

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Situação na tabela e pressão pelo G-8

A partida em Belém ganhou contornos de decisão após o tropeço dentro de casa. O Santa Cruz desperdiçou a oportunidade de entrar na zona de classificação ao ser derrotado pelo Ypiranga-RS na Arena de Pernambuco. Estacionado nos 15 pontos, o Tricolor ocupa a nona colocação na tabela, apenas um ponto atrás do Caxias, equipe que hoje fecha o G-8 da Série C.