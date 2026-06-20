Falha, pênalti perdido e expulsão: Santa Cruz perde para o Ypiranga-RS pela Série C

Ronald, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A noite deste sábado (20) foi de frustração para a torcida tricolor. Em uma partida marcada por falha do goleiro, pênalti desperdiçado e expulsão de Renato, o Santa Cruz foi derrotado pelo Ypiranga-RS, por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, pela 11ª rodada da Série C, e viu chegar ao fim a invencibilidade do técnico Cristian de Souza. O único gol da partida foi anotado por Estêvão, da equipe gaúcha.

Com o resultado negativo, o Santa Cruz estacionou nos 15 pontos e caiu para a 10ª colocação, desperdiçando mais uma oportunidade de colar no G-8, a zona de classificação para a próxima fase da competição. Do outro lado, o Canarinho quebrou um incômodo jejum de cinco partidas sem vencer, chegando aos 14 pontos e assumindo o 13º lugar na tabela.

A partida foi desenhada pelo equilíbrio, mas os erros individuais pesaram contra o time pernambucano. O gol que decretou a vitória do Ypiranga-RS nasceu de uma infelicidade do arqueiro Thiago Coelho que acabou falhando no lance. Correndo atrás do prejuízo, a Cobra Coral teve a chance de ouro para empatar em uma cobrança de pênalti, mas a finalização foi desperdiçada por Everaldo, sacramentando o placar na Arena.

O Santa Cruz agora precisa juntar os cacos e buscar a reabilitação longe de seus domínios. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (27), às 17h, para enfrentar o Paysandu, no Estádio da Curuzu, em Belém. Já o Ypiranga-RS joga no dia seguinte, domingo (28), às 20h30, quando recebe o Confiança no Colosso da Lagoa, em Erechim.



O JOGO

Dono da melhor defesa da Série C, o Santa Cruz entrou em campo para enfrentar o Ypiranga-RS apostando em uma nova configuração tática, diferente da que vinha sendo utilizada ao longo da competição.

Buscando dar mais dinamismo, criatividade e agressividade ao setor ofensivo, o técnico Cristian de Souza optou por uma alteração importante no time titular. O treinador deixou de fora o volante Fabinho e promoveu a entrada de Patrick Allan, reforçando a capacidade de articulação da equipe entre o meio e o ataque.

Apesar da proposta mais ofensiva do Santa Cruz, o início da partida foi marcado por equilíbrio entre as duas equipes na Arena de Pernambuco. O Tricolor tentou impor ritmo e chegou com perigo em finalização de Alex Ruan, que arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Gabriel a fazer boa defesa, espalmando para escanteio. A jogada levantou a torcida e chegou a gerar a sensação de que o gol estava próximo.

No entanto, quando a Cobra Coral parecia controlar as ações ofensivas, foi o Ypiranga-RS quem abriu o placar. Em jogada de fora da área, Estêvão arriscou o chute e contou com a infelicidade do goleiro Thiago Coelho, que acabou falhando no lance e não conseguiu evitar o gol.

Em desvantagem no placar, o Santa Cruz tentou se lançar ao campo de ataque em busca do empate, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em efetividade ofensiva. O Tricolor do Arruda até manteve maior controle da bola em alguns momentos, porém esbarrou na falta de criatividade do setor de criação, que não conseguia concluir as jogadas em oportunidades claras de gol.

Do outro lado, o Ypiranga-RS adotou inicialmente uma postura mais reativa após abrir o placar, se fechando na defesa e explorando os contra-ataques como principal estratégia. Com o passar do tempo, o Canarinho passou a equilibrar melhor suas ações e, na reta final da primeira etapa, conseguiu até um maior volume ofensivo. Ainda assim, a equipe gaúcha também não levou grande perigo à meta tricolor, mantendo o placar inalterado até o intervalo.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Santa Cruz voltou com maior posse de bola e a iniciativa de buscar o ataque. A equipe tricolor tentou se impor no campo ofensivo, ocupando mais o setor adversário e circulando a bola em busca de espaços, embora com dificuldades para transformar o volume em chances claras de gol.

Do outro lado, o Ypiranga-RS adotou uma postura ainda mais cautelosa, reforçando a marcação e se defendendo com linhas mais baixas. O time gaúcho passou a apostar principalmente na compactação defensiva.

A melhor oportunidade do Santa Cruz na partida surgiu em uma jogada bem construída pelo setor ofensivo. Everaldo fez o cruzamento na área, Renato apareceu para ajeitar a bola, e Ronald finalizou de primeira, levando perigo ao gol adversário.



Na sequência, o Tricolor voltou a pressionar. Renato novamente participou da jogada ao cruzar para a área, a defesa do Ypiranga-RS afastou parcialmente e, no rebote, a bola sobrou para Vitinho. O atacante finalizou de primeira, mas acabou mandando por cima do gol, desperdiçando mais uma boa chance para o Santa Cruz igualar o placar.

Em um dos lances mais decisivos da partida, Vitinho caiu dentro da área após disputa com Pedro Lucas, e o árbitro não hesitou em assinalar a penalidade máxima para o Santa Cruz. A marcação gerou forte reclamação por parte dos jogadores do Ypiranga-RS, que contestaram a decisão em campo.

Na cobrança, Everaldo assumiu a responsabilidade e foi para a bola com a chance de igualar o placar. O atacante bateu firme, no canto esquerdo do goleiro Gabriel, mas o arqueiro do time gaúcho mostrou grande reflexo e precisão ao acertar o lado e realizar uma defesa decisiva.

A Cobra Coral sentiu o impacto do pênalti desperdiçado e passou a apresentar sinais de instabilidade na partida. Mesmo assim, o Tricolor do Arruda tentou se reorganizar na base da pressão e partiu para a reta final do jogo em busca do empate, enquanto o Ypiranga-RS recuou ainda mais suas linhas e passou a administrar a vantagem, apostando em uma postura totalmente defensiva.

No chamado “abafa” final, o Santa Cruz lançou-se ao ataque e tentou a última cartada para evitar a derrota. Em uma das jogadas derradeiras, Everaldo levantou a bola na área, Quirino apareceu bem pelo alto e desviou de cabeça, levando perigo real ao gol adversário. No entanto, mais uma vez, o goleiro Gabriel brilhou, fazendo grande defesa e salvando o Ypiranga, garantindo a manutenção do resultado e frustrando a reação coral nos minutos finais.

FICHA DA PARTIDA

SANTA CRUZ 0

Thiago Coelho; Eurico, Willian Alves e Edson Miranda (Thiago Ennes); Alex Ruan (Zé Mário), Patrick Allan (Renato) e Pedro Favela e Vitinho (Quirino); Ronald, Everaldo e Tiago Marques (Eron). Técnico: Cristian de Souza.

YPIRANGA-RS 1

Gabriel; Cleiton (Igor Silva), Léo Gobo, Willian Gomes e Dudu; Ramon, Dionisio e Estêvão (Léo Rafael); Marcelinho (Pedro Lucas), Danielzinho e Renan Gorne (Vini Charopem). Técnico: Gabardo Júnior.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

Assistentes: Gislan Antonio Garcia da Silva (MT) e Rafael Virgilio Peiter (MT)

Cartões amarelos: Renan Gorne, Marcelinho e Léo Gobo (YPI); Alex Ruan, Eurico, William Alves e Everaldo (STA)

Cartão vermelho: Renato (STA)

Gol: Estêvão (20'/1º) (YPI)

Público total: 12.310 torcedores

Renda: R$ 325.828,00

