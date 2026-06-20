Cristian de Souza vê estratégia frustrada custar invencibilidade do Santa Cruz

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A derrota do Santa Cruz por 1 a 0 para o Ypiranga-RS, na Arena de Pernambuco, interrompeu uma sequência de cinco jogos de invencibilidade do técnico Cristian de Souza. Mais do que os erros individuais que moldaram o resultado, o que pesou no revés tricolor foi a leitura tática inicial, algo que o próprio comandante coral fez questão de assumir logo após o apito final.

Em entrevista coletiva, Cristian explicou que a escolha por uma escalação mais leve acabou cobrando um preço alto diante do clube gaúcho, deixando o Santa Cruz vulnerável no setor de criação.

"Tentamos uma estratégia de deixar o time mais leve, mais ofensivo do meio pra frente. Era um risco a ser passado. E no primeiro tempo a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente tinha pensado. Nós não conseguimos jogar dentro do campo adversário, o adversário teve uma certa liberdade no meio campo para poder construir, com uma liberdade muito grande. Foi justo o placar de 1 a 0 para o Ypiranga-RS no primeiro tempo", avaliou o treinador.

Dois tempos distintos e supremacia em campo

Insatisfeito com o cenário da etapa inicial, o treinador promoveu alterações no segundo tempo. A mudança surtiu efeito prático no comportamento da equipe, que passou a pressionar o adversário e colecionar chances, incluindo a penalidade que acabou desperdiçada. Para Cristian, o futebol apresentado nos 45 minutos finais mostrou a verdadeira identidade que ele busca para o time, apesar do placar inalterado.

"No segundo tempo, eu acredito que a gente volta com uma postura muito melhor, a gente consegue jogar dentro do campo do adversário. Começamos a ter um volume maior, organizamos o meio-campo, conseguimos diversos escanteios e finalizações a gol. Chega a marcação do pênalti e esse foi o jogo. Um segundo tempo completamente distinto, onde a gente consegue uma remobilizada dentro da partida, mas não foi suficiente pra gente ao menos empatar", lamentou.

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A necessidade de evoluir o ataque

O comandante tricolor defendeu os testes que vem realizando na equipe titular. Segundo o técnico, o setor de ataque do Santa Cruz ainda precisa encontrar o encaixe ideal, e insistir em fórmulas antigas não trará a evolução necessária para a sequência do campeonato.

"Nós optamos por jogadores com um viés mais ofensivo, era uma tentativa. É bem claro por todos que a gente precisa evoluir na questão ostensiva. É uma tentativa do treinador. No segundo tempo a gente voltou bem, fizemos duas trocas no intervalo, conseguimos jogar pelos lados e ter a supremacia. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu chegar ao nosso gol de empate", concluiu o comandante.

Agora, resta ao Santa Cruz "juntar os cacos" do tropeço em casa. O elenco tem a semana cheia de trabalho antes de voltar a campo no próximo sábado (27), às 17h, para enfrentar o Paysandu, no Estádio da Curuzu, em Belém, onde o Tricolor terá que buscar a reabilitação longe de seus domínios.

