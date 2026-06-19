Santa Cruz lamenta assassinato de Brasão e relembra passagem marcante pelo Arruda

Brasão, ex-jogador do Santa Cruz (Reprodução)

O sentimento no Arruda nesta sexta-feira (19) é de consternação. Após a confirmação da morte de Ivan Fiel da Silva, o "Brasão", ocorrida durante um duplo homicídio em Tubarão-SC, o Santa Cruz utilizou as redes sociais para prestar uma última homenagem ao atacante. Mais do que registrar o falecimento, a nota coral buscou eternizar a relevância do jogador durante sua passagem no clube.

"Com a camisa coral, o atacante marcou seu nome na história do clube com atuações memoráveis e gols importantes", destacou a nota do clube, citando momentos marcantes como a vitória por 4 a 2 sobre o rival Náutico e a classificação histórica diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela Copa do Brasil daquele ano”, escreveu o clube em suas redes sociais.

A passagem de Brasão pelo Recife, em 2010, foi curta, mas intensa e crucial. Ele desembarcou no Arruda quando o Tricolor amargou a má fase na Série D do Campeonato Brasileiro e precisava de respostas imediatas dentro de campo. Sob forte pressão, o atacante assumiu a responsabilidade: disputou o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série D.

De acordo com o site de estatística o gool, o atacante participou de 18 jogos pelo Santa Cruz e marcou 10 gols. O jogador se sagrou campeão da Copa Pernambuco 2010 pelo clube.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Projeção internacional

O faro de gol e a imposição física demonstrados no Santa Cruz foram tão impactantes que funcionaram como um trampolim para o momento mais alto da carreira de Brasão. O centroavante chamou a atenção do futebol europeu e acertou sua transferência para o Vitória de Setúbal, clube que disputava a primeira divisão de Portugal.

Brasão sempre fez questão de ressaltar que os meses vividos vestindo a camisa coral no Recife foram os mais marcantes e calorosos de toda a sua trajetória no futebol profissional.

O Santa Cruz lamenta profundamente o falecimento de Ivan Fiel da Silva, o eterno Brasão, aos 44 anos.



Com a camisa coral, o atacante marcou seu nome na história do clube com atuações memoráveis e gols importantes, como na vitória por 4x2 sobre o Náutico, em 2010, e na… pic.twitter.com/BRyW6YWH4q — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 19, 2026





Confira nota oficial do Santa Cruz na íntegra:

O Santa Cruz lamenta profundamente o falecimento de Ivan Fiel da Silva, o eterno Brasão, aos 44 anos.

Com a camisa coral, o atacante marcou seu nome na história do clube com atuações memoráveis e gols importantes, como na vitória por 4x2 sobre o Náutico, em 2010, e na classificação diante do Botafogo pela Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos.

Neste momento de dor, o Santa Cruz Futebol Clube se solidariza com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto a todos.

Descanse em paz, Brasão.

