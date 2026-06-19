Brasão, ex-jogador do Santa Cruz, é morto a tiros em Tubarão, SC

Ivan Fiel da Silva tinha 44 anos e foi baleado em uma conveniência

Brasão jogou pelo Santa Cruz em 2010 (Reprodução)

Em atualização

O ex-jogador do Santa Cruz Brasão foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (19), na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Ivan Fiel da Silva tinha 44 anos e foi baleado em uma conveniência no bairro Vila Esperança. As informações são do Portal NSC.

Segundo o noticiário, a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) investiga o caso. Brasão foi uma das vítimas de um ataque a tiros no estabelecimento. Um segundo homem, identificado como João Roberto Pereira de Oliveira, de 20 anos, também morreu no local.

O Diario de Pernambuco procurou a Delegacia Regional de Polícia de Tubarão e a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e ainda não obteve retorno.

O Santa Cruz Futebol Clube emitiu uma nota lamentando a morte do ex-atacante. Confira na íntegra:

“Santa Cruz lamenta profundamente o falecimento de Ivan Fiel da Silva, o eterno Brasão, aos 44 anos.

Com a camisa coral, o atacante marcou seu nome na história do clube com atuações memoráveis e gols importantes, como na vitória por 4x2 sobre o Náutico, em 2010, e na classificação diante do Botafogo pela Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos.

Neste momento de dor, o Santa Cruz Futebol Clube se solidariza com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto a todos.

Descanse em paz, Brasão”, escreveu a cobra coral no X (antigo Twitter).

Outros clubes lamentam

O Clube Atlético Tubarão também lamentou a morte de Brasão, no qual jogou em 2016 e 2022 e era considerado ídolo. Confira a nota:

"Hoje, nossa manhã começou com a triste notícia do falecimento de Ivan Fiel da Silva, o nosso eterno Brasão.

O atacante defendeu as cores do Tubarão em 2016 e em 2022, marcando 15 gols ao longo de sua trajetória com a nossa camisa.

Brasão transformou a nossa Tubarão em seu lar, conquistando o carinho e o respeito daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Mais do que ex-atleta do clube, ele sempre fez questão de demonstrar seu amor pelo Tubarão. No ano passado, em entrevista ao Voz Tricolor, relembrou sua ligação com o Peixe e cantou um trecho de uma música que criou em homenagem ao clube. Hoje, esse registro nos traz um aperto no coração, fazendo-nos sentir ainda mais a saudade que sua partida deixa. Mas é assim que queremos nos lembrar dele: sempre de bom humor e com um sorriso no rosto.

Nos solidarizamos com familiares, amigos, torcedores e todos que também guardam com afeto as lembranças de sua convivência. Que encontrem força e conforto para enfrentar esta perda.

Descanse em paz, ídolo", publicou.

Outro clube a emitir uma nota de pesar pela morte de Brasão foi o Inter de Lages, também de Santa Catarina.

"O Inter de Lages e toda a sua torcida estão mais tristes hoje: morreu nesta sexta-feira (19/6), em Tubarão, o ex-atacante Brasão, um goleador nato, mas, acima de tudo, uma figura humana de enorme coração. O ex-atacante morreu em um duplo homicídio, e a polícia ainda investiga as circunstâncias do crime.

Brasão, que estava com 44 anos, defendeu o Inter nas temporadas de 2013 e 2014, nas campanhas dos títulos das Séries C e B do estadual, que o clube conquistou em sequência. Ele disputou 16 jogos com a camisa do Inter e marcou 11 gols.

O Esporte Clube Internacional une-se a familiares e amigos de Ivan Fiel da Silva, o Brasão, no luto. Muito obrigado por tudo, querido Brasão", escreveu o time de Lages.