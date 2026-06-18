'Com vitórias é mais fácil resolver': zagueiro fala sobre crise financeira no Santa Cruz

Edson Miranda, zagueiro do Santa Cruz (Tiago Winter)

Em meio a um cenário de instabilidade financeira e salários atrasados, o elenco do Santa Cruz tem encontrado no gramado o seu porto seguro. Vivendo uma nítida dualidade entre a crise administrativa e o sucesso esportivo, o Tricolor se apoia na solidez da defesa para manter vivo o sonho da classificação.

Após uma atuação de destaque na última partida, o zagueiro Edson Miranda não escondeu a realidade vivida pelo grupo, mas reforçou o compromisso dos atletas em focar estritamente no futebol. Para o defensor, as vitórias dentro de campo são as principais ferramentas que os jogadores possuem para impulsionar uma solução nos bastidores.

"O que está no nosso controle é dentro de campo. Então, temos que dar o máximo. As coisas fora de campo dá para ver que não estão interferindo", destacou o zagueiro. "Esperamos que com os resultados, consiga dar uma força para que se resolva. Com resultado positivo é mais fácil para resolver as coisas fora de campo."

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A volta por cima após grave lesão

Para além do contexto coletivo, o momento atual tem um significado profundo para Edson Miranda. O defensor classificou sua última exibição como a melhor partida de sua carreira profissional, um marco crucial para quem, na Série B do ano passado, sofreu uma grave ruptura no tendão de Aquiles.

O longo período de recuperação e a falta de ritmo haviam minado sua sequência de jogos, mas a persistência no Arruda devolveu ao atleta a segurança necessária. "De lá para cá, eu não consegui mais ter uma sequência (...). E agora eu estou voltando a ter essa sequência, confiança voltando. Eu fico muito feliz de estar podendo ajudar o Santa Cruz", desabafou.

Atualmente, o Tricolor ostenta o posto de defesa menos vazada do campeonato - sete gols sofridos, um trunfo que Edson Miranda faz questão de dividir com os companheiros, sem deixar o salto alto subir: "A gente está bem sólido, bem seguro, não é à toa que a gente é a melhor defesa do campeonato. Mas é continuar trabalhando firme."

A consistência defensiva colocou o Santa Cruz na porta de entrada da zona de classificação. Na 9ª posição com 15 pontos, a equipe está rigorosamente empatada com o Caxias (8º colocado), ficando atrás apenas pelo critério de saldo de gols.

O Tricolor do Arruda agora vira a chave e passa a focar no próximo desafio dentro de casa. No sábado (20), às 16h, o Santa Cruz recebe o Ypiranga-RS na Arena de Pernambuco, em duelo direto para entrar dentro do G-8, grupo que avança à próxima fase.

